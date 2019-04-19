Курс доллара достигнет уровня, которого рынок не видел год

19.04.2019 08:00 439

Апрель оказался неожиданно удачным месяцем для рубля, несмотря на множество рисков как со стороны геополитики, так и экономики. Еще в конце марта, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, когда доллар начал восстанавливаться с минимумов семи месяцев, на рынке преобладали ожидания, что его курс, по крайней мере, вернется в диапазон 65-67 рублей с существенными рисками продолжения роста в направлении 70.

Сергей, и что пошло не так? Ждали санкций и не дождались?

Сергей Гайворонский: Рынки перестали отождествлять словесные интервенции на тему новых ограничений с реальным введением анонсируемых санкций в ближайшей перспективе. В результате вероятность введения заявленных жестких мер в глазах инвесторов значительно снизилась.

Об этом прямо свидетельствует рост доли нерезидентов в общем объеме размещенных ОФЗ. По последним данным ЦБ, она составила 26,8 процента. С учетом подросшего уровня инфляции относительно аналогичного периода прошлого года, мы видим практически полное исчезновение санкционной премии, появившейся на долговом рынке в апреле 2018 года.

Но что произойдет с рублем, если хотя бы один из заявленных санкционных законопроектов будет принят?

Сергей Гайворонский: Это станет шоком для локального рынка, ввиду того, что игроки на данный момент игнорируют этот сценарий. Отток капитала в моменте может толкнуть курс доллара к 67-68 рублям.

И какова вероятность этого?

Сергей Гайворонский: Вероятность развития данного сценария практически невозможно оценить из-за противоречивых сигналов со стороны США.

А какие сигналы подает нынешнее состояние российской экономики?

Сергей Гайворонский: Безусловно, необходимо учитывать и фундаментальные показатели национальной экономики.

Профицит текущего счета в I квартале достиг рекордных 32,8 миллиарда рублей, а накопленным итогом за последние четыре квартала составил 7,1 процента ВВП. И это несмотря на то, что цены на нефть с января по апрель 2019 года были ниже, чем в аналогичный период годом ранее. Причины — в более слабом рубле и продолжающемся сжатии импорта.

И это лучший результат среди стран с развивающейся экономикой, что значительно повышает привлекательность инвестирования в российский долговой рынок, а, значит, является мощным фактором поддержки рубля.

Федеральный бюджет в стране также остается профицитным (2,2 процента ВВП в I квартале), золотовалютные резервы на максимумах с 2014 года.

То есть наша экономика лучшая?

Сергей Гайворонский: По совокупности факторов, российская экономика одна из самых надежных на развивающиеся рынках, несмотря на слабые темпы роста, придавленные налоговой нагрузкой.

Это естественным образом нашло отражение в динамике рубля, который остается лидером роста среди 36 ключевых мировых валют с начала года, прибавляя восемь процентов. Напомню, что за аналогичный отрезок прошлого года рубль потерял более 5,5 процента.

Какие курсы доллара и евро мы может увидеть в ближайшие месяцы?

Сергей Гайворонский: В целом, при сохранении текущей ситуации, доллар может продолжить плавное падение в направлении 60 рублей (последний раз официальный курс ЦБ "американца" находился вблизи такого уровня в апреле 2018 года — прим. ред.).

Но дальше курс все-таки вернется к отметке 65, которая, на мой взгляд, отражает баланс рисков и преимуществ для российской валюты. Что касается пары евро/рубль, то при среднесрочном значении курса доллара в 65, курс евро будет ближе к диапазону 72-71,5 рубля.

Георгий ПАНИН

