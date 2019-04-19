19.04.2019 08:10 270

Рост ВВП России в первом квартале текущего года ожидаемо замедлился до 0,8%, говорится в докладе «Картина деловой активности. Апрель 2019 года» Минэкономразвития.

«На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении», — указывается в документе. Отмечается, что положительное влияние на темп роста ВВП в январе—марте внесли промышленное производство и транспортно-логистический комплекс.

В марте 2019 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 0,6% после 1,4% в феврале и 0,6% в январе.

В январе Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП в 2018 году составил 2%. Позднее Росстат сообщил, что он достиг 2,3% на фоне резкого пересмотра данных по строительству. В 2019 году на фоне повышения НДС Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП на уровне 1,3%.