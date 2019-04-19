19.04.2019 08:40 320

Правительство отправило на доработку законопроект, запрещающий продажу сим-карт на улицах и в интернете, в обход официальных операторов связи. В целом согласившись с концепцией документа, кабмин попросил дать определение нескольким важным понятиям, содержащимся в нем.

Напомним, проект поправок в закон "О связи", появившийся в декабре прошлого года, запрещает распространять сим-карты людям, не имеющим отношения к операторам связи. Внести такой запрет в федеральный закон нужно, чтобы потом можно было прописать в КоАП наказание для тех, кто им пренебрегает.

Как рассказал "РГ" представитель сенатора и автора законопроекта Людмилы Боковой, правительстве попросили уточнить, что подразумевается под распространением и передачей модулей связи третьим лицам, и кто может входить в круг таких лиц. Еще законотворцы должны ответить на вопрос: будет ли считаться нарушением передача сим-карты родственникам и знакомым?

"Документ будет согласован с правительством. Его рассмотрение назначено на май 2019 года. Ко второму чтению все замечания будут устранены", — сказал представитель Боковой.

Поправки в КоАП, предполагающие штрафы за нелегальное распространение сим-карт, подготовлены еще два года назад, но до сих пор не приняты. Это произошло из-за того, что в ФЗ "О связи" нет прямого запрета на эту деятельность. Когда пробел устранят, узаконят и штрафы. Предполагается, что для граждан они будут равны 2-5 тысячам рублей, для должностных лиц сумма составит 10-50 тысяч, а для юридических — 100-200 тысяч. Если на распространении "серых" сим-карт попадется мигрант, его арестуют на 15 суток, а потом выдворят из страны.

В пресс-службе Tele2 "РГ" сказали, что поддерживают запрет на нелегальное распространение сим-карт, но хотели бы ознакомиться с предложениями правительства по изменению текста законопроекта. В "МегаФоне" заявили, что компания и сама борется с нелегальными дилерами: контрагентов, продающих сим-карты без заключения договоров, жестко штрафуют, а оказание услуг по таким контрактам приостанавливают.

Борется с распространением "серых" сим-карт и Роскомнадзор. Так, по данным руководителя ведомства Александра Жарова, в 2018 году его подчиненные вместе с полицейскими изъяли 83 тысячи нелегальных модулей. Громкое задержание произошло летом прошлого года в Москве: тогда дельцы разом лишились 20,7 тысячи карт, уже готовых к продаже.

"Отличительной чертой этого года стало перетекание продаж в интернет. Видимо, дали о себе знать совместные с МВД рейды по точкам продаж в многолюдных общественных местах. В минувшем году в интернете выявлено более 1100 сообщений о продаже сим-карт. Уведомления направлены в МВД России для принятия мер", — рассказал Жаров на заседании коллегии ведомства.

Нелегальный оборот сим-карт опасен тем, что ими могут воспользоваться преступники, в том числе террористы. Такие случаи уже были в практике спецслужб, и это существенно осложняет им работу.

Надежда ТОЛСТОУХОВА