19.04.2019 09:00 362

Рассрочка подразумевает поэтапную оплату стоимости квартиры. Часть суммы вносится в самом начале. Оставшиеся деньги выплачиваются ежемесячными или ежеквартальными платежами.

Обычно рассрочка предоставляется не более чем на 12 месяцев под 10-12 процентов годовых с первоначальным взносом в 20-30 процентов стоимости жилья. В некоторых случаях выплаты разрешается растягивать и на срок до двух лет, но нужно учитывать, что процент в этом случае будет выше. При большом первоначальном взносе (от 50 процентов) или сравнительно коротком сроке выплаты оставшейся суммы (3-6 месяцев) рассрочка может быть беспроцентной.

Такой инструмент продаж сегодня весьма популярен среди застройщиков, говорят эксперты. Его своим клиентам предлагают практически все крупные компании, причем независимо от класса жилья. Чего нельзя сказать о спросе. В масс-маркете доля сделок с рассрочкой составляет не более 7 процентов.

В сегментах "бизнес" и "премиум" на долю рассрочек приходится около 15 процентов продаж, говорит Валерий Кочетков, замдиректора департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость.

Нельзя сказать, что рассрочка — популярный инструмент решения жилищного вопроса, подтверждает Кирилл Игнахин, гендиректор Level Group. "Она пользуется гораздо меньшим спросом по сравнению с ипотекой. Доля последней в проектах новостроек комфорт-класса достигает 50-60 процентов", — напоминает Игнахин.

Рассрочка — дорогой инструмент, поэтому он не пользуется большим спросом, отмечает в свою очередь Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

По ее словам, можно выделить две основные категории покупателей, выбирающих рассрочку вместо ипотеки. Первая — те, кому не хватает совсем небольшой суммы от стоимости квартиры. Поэтому им куда проще воспользоваться рассрочкой, чем оформлять ипотечный кредит, платить страховку, проходить проверку банка. Вторая группа — покупатели с плохой кредитной историей и также те, кто по той или иной причине не могут подтвердить свой уровень доходов для банка.

"Как правило, такие программы нужны тем, у кого нет желания и есть или скоро появится возможность не связываться ни с каким видом кредита, — согласен Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101". — Например, когда человек продает квартиру, чтобы купить другую. На закрытие сделки может уйти несколько месяцев, но за это время нужную квартиру могут "увести". При этом на получение ипотечного кредита, процесс его согласования и одобрения также может уйти слишком много времени. Кроме того, любой кредит помимо процентной ставки влечет за собой различные дополнительные платежи. В такой ситуации рассрочка — наилучший вариант.Гендиректор "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина обращает внимание, что стоимость жилья, предоставляемого в рассрочку, в среднем на 8-10 процентов выше аналогичного жилья, приобретаемого за счет собственных или ипотечных средств. Это также может влиять на спрос.

Выбирая рассрочку, нужно быть полностью уверенным в своих финансовых возможностях, иначе можно лишиться квартиры, предупреждают эксперты.

"Поскольку мы живем в нестабильной экономической обстановке, клиентам с рассрочкой нужно иметь надежную финансовую подушку, которая поможет в случае форс-мажора выплатить остаток стоимости приобретенной квартиры, — указывает Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group. — Необходимо также заранее проговорить с застройщиком и узнать, можно ли будет получить ипотечный кредит на остаток долга".

В случае просроченного платежа на дольщика накладывается штраф, исходя из 1/300 ставки ЦБ на каждый день просрочки, предупреждает Мария Литинецкая. Более того, за сам факт пропуска очередного взноса по рассрочке может быть назначен штраф в размере до 10 процентов от стоимости жилья, а девелопер будет вправе расторгнуть договор. Поэтому важно внимательно изучать условия конкретного соглашения.

Юлия КРИВОШАПКО

