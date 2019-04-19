19.04.2019 09:10 504

Рынок личных финансов всегда имел налет элитарности. Традиционная картина такова: личные брокеры ведут инвестиционные портфели клиентов за весьма приличное вознаграждение, не считая других комиссий. Однако подобный уклад постепенно сходит на нет. Рынок становится демократичнее, новые игроки делают инвестиции более доступными. И заставляет рынок меняться новое поколение инвесторов — миллениалы.

Тайный источник

Главным инноватором на рынке сейчас является базирующаяся в Калифорнии компания Robinhood . Компания создала мобильное приложение, позволяющее инвестировать в ряд финансовых инструментов, включая криптовалюты, без уплаты комиссии. Такая бизнес-модель называется freemium. Она стала прорывом в индустрии, где средний размер комиссии за транзакцию может составлять $5-7.

Бизнес-модель freemium в индустрии брокерских услуг нашла широкое признание среди молодежи, в частности миллениалов и поколения Z. По данным FastCompany, 78% клиентов Robinhood — это молодые люди в возрасте до 35 лет. Секрет успеха прост: компания разглядела в молодых людях долгосрочный потенциал. Этот потенциал заключается в следующем.

Во-первых, современная молодежь — это люди, чей стиль жизни зиждется на ценностях sharing экономики : зачем покупать автомобиль, если есть Uber? Зачем покупать дом, если есть Airbnb? Отсутствие необходимости вкладываться в подобные активы освободило часть дохода молодежи, поэтому свободные деньги все-таки у них есть и делать с ними что-то надо.

Во-вторых, молодое поколение — это люди, неотъемлемой составляющей жизни которых являются технологии, приложения и гаджеты. Также это люди, пережившие один из самых серьезных финансовых кризисов (2008 года), который так или иначе задел многих. После него такие понятия и явления, как финансы, инвестиции и фондовый рынок, стали объектом пристального внимания и частью повседневного обихода многих миллениалов, независимо от их профессиональной принадлежности к финансовой индустрии. Многие миллениалы чувствуют себя весьма комфортно на стыке финансов и технологий и не видят смысла платить кому-то за то, что можно сделать самостоятельно с помощью смартфона.

Революция

Новаторская бизнес-модель позволила Robinhood привлечь прежде игнорируемый рыночный сегмент и занять в нем лидирующую позицию.

Компаний-старожилов рынка персонального инвестирования мало интересовали молодые люди. В отличие от своих родителей они не обладают достаточными накоплениями, оправдывающими уплату солидных брокерских комиссий. Однако такие рассуждения оказались недальновидными, из-за чего старожилы рынка теперь и страдают. С клиентской базой в 6 млн человек Robinhood уже обошла одного из старейших игроков на рынке электронного трейдинга — E-trade, основанного в 1982 году и насчитывающего около 5 млн счетов. Оттягивая одеяло на себя, Robinhood также оказывает негативное влияние на рыночную капитализацию других корифеев рынка брокерских услуг — Charles Schwab и TD Ameritrade.

Вместо сбора комиссии за сделки эта компания зарабатывает на процентах на остаточный баланс на счетах клиентов, а также на платных сервисах в рамках премиального тарифа Robinhood Gold, включая процент от маржинального трейдинга. В свою очередь, функционал приложения весьма минималистичен — компания не предлагает регулярные аналитические отчеты или советы по инвестированию.

Россия среди отстающих

Российские игроки рынка персональных инвестиций, такие как «Сбербанк Инвестор» или «Тинькофф Инвестиции» , пока только экспериментируют с безкомиссионными сделками, в основном в рамках непродолжительных маркетинговых компаний. Так, «Сбербанк Инвестор» отменял брокерские комиссий до апреля 2019 года. Однако за пределами таких маркетинговых акций инвестирование остается дорогим удовольствием. Доходит до того, что комиссии, начисляемые в отечественных инвестиционных приложениях, могут превышать ставки обычных брокеров. В частности, «Тинькофф Инвестиции» берет комиссионный сбор 0,3% от каждой операции, в то время как брокерская комиссия, например, «Открытие Брокер» составляет 0,057% за сделки с ценными бумагами российских компаний.

Более того, отечественные аналоги применяют определенные условия, которые создают барьеры для ряда клиентских сегментов, особенно молодых людей, обладающих скромными инвестиционными ресурсами. В частности, широко распространен феномен минимальной суммы инвестиций. Кроме того, используется регрессивная шкала комиссионных ставок, когда максимальная ставка применяется к сделкам инвесторов с минимальными оборотами. Подобные практики, несомненно, сдерживают динамику и развитие отечественного рынка персональных инвестиций.

Отслеживание фондового рынка может быть делом азартным.

Таким образом, участники российского брокерского сектора, как до недавнего времени и их западные коллеги, игнорируют целый сегмент потенциальных клиентов, которые обладают свободными финансовыми ресурсами, но еще недостаточными, чтобы оправдать высокие брокерские комиссии. Появление на нашем рынке нового игрока, способного закрыть такую прореху на рынке, а заодно и свести на нет устоявшиеся бизнес-модели конкурентов, — лишь вопрос времени. Причем подобная «революция» будет только на пользу как клиентам, так и самой индустрии персональных инвестиций.

Вместе с тем существует некоторый скептицизм в отношении идеи демократизации индустрии личных инвестиций. Главный аргумент оппонентов состоит в том, что высокая доступность инвестирования может превратить его в новую разновидность азартных игр. Действительно, отслеживание фондового рынка может быть делом азартным. Однако не следует забывать разницу между азартными играми и инвестированием. Алгоритм слот-машин по определению не должен быть предсказуемым и генерировать тренды. Результаты же фондового рынка определяются на основе информации, доступной участникам рынка: решения принимаются обоснованно, а не вслепую, как в казино.

Валентина РЯБОВА, Forbes Contributor

