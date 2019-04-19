19.04.2019 09:20 436

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов. Предложение предусмотрено для тех, кто вернет свои деньги в Россию и перерегистрирует бизнес в специальных административных районах РФ.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Подать декларацию бизнесмены смогут с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. Отметим, что "подписавшиеся" на амнистию освобождаются от налоговой и административной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. А по некоторым экономическим статьям и от уголовной ответственности. Речь идет о следующих статьях — уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Замминистра финансов Илья Трунин при этом подчеркнул, что "если денежные средства были получены незаконным путем, то как российское, так и зарубежное законодательство в рамках амнистии капитала от ответственности не освобождает".

Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, указанные меры направлены на снижение рисков, связанных с возможными ограничениями использования российских капиталов в иностранных государствах, и на создание благоприятных условий для возврата капиталов в российскую юрисдикцию. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки, отметил он.При этом "прощать" предпринимателям будут деяния, которые были совершены до 1 января 2019 года (ранее — до 1 января 2018 года).

Правила программы по сравнению с предыдущими этапами корректируются. Ключевое отличие первых этапов амнистии в том, что они не требовали перевода иностранных компаний в Россию, достаточно было только задекларировать зарубежные активы, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сейчас, если вы хотите, чтобы вы освобождались от ответственности… верните деньги из заграницы в Россию. Если вы декларируете компанию, верните компанию", — заявил он.

Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки

Подконтрольные иностранные компании должны получить "прописку" в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края, указано в пояснительной записке.

"Мы не хотим никого сажать в тюрьму. Мы не хотим, чтобы в стране создавалась армия преступников, тех, кто выводил свои деньги, свои фирмы за границу, — подчеркнул парламентарий. — Поэтому страна протягивает им руку и говорит: если вы, действительно, хотите, возвращайтесь в страну на этих условиях".

Глава думского комитета также рассчитывает, что продление амнистии капитала позволит нивелировать оказываемое на российские компании санкционное давление.

Предыдущие этапы оказались успешными, заявил от фракции "Единая Россия" депутат Николай Гончар. По его словам, существенно повысилось доверие предпринимателей к предлагаемым государством решениям. Как ранее сообщали в Минфине, россияне в ходе предыдущего этапа задекларировали более 10 млрд евро.

Татьяна ЗАМАХИНА

