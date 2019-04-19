19.04.2019 09:40 446

Еще четыре системно значимых банка присоединятся к Системе быстрых платежей, не дожидаясь предложенного Банком России дедлайна — 1 сентября, когда поддержка нового сервиса может стать для этих банков обязательной.

Три системно значимых банка в апреле-мае завершают технические процедуры для подключения к Системе быстрых платежей, еще один банк из списка системно значимых должен подключиться летом, рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на конференции "Платежная индустрия: практика и трансформация".

Из 11 системно значимых банков (на них приходится свыше 60 процентов активов) Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Росбанк являются участниками Системы быстрых платежей с момента ее запуска в конце января. Еще не подключились к СБП Сбербанк (развивающий крупнейшую экосистему карточных переводов), Россельхозбанк, Московский кредитный банк, ЮниКредит Банк, ФК "Открытие". Банк России предложил сделать обязательным для системно значимых банков участие в СБП с 1 сентября, для прочих банков с универсальной лицензией — с 1 апреля 2020 года. Против обязательности присоединения к проекту ЦБ неоднократно выступал глава Сбербанка Герман Греф, по его словам, у банка с регулятором пока нет договоренности ни по срокам, ни по условиям подключения. Бакина отметила, что 1 сентября — это не догма, а обсуждаемая дата.

Московский кредитный банк планирует подключиться к СБП в середине этого года, рассказал "РГ" начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков. ЮниКредит Банк будет подключен к СБП до указанной ЦБ РФ даты, сообщили в пресс-службе банка. Банк "Открытие" и Россельхозбанк не ответили на запросы "РГ".

Объем операций в СБП с момента начала ее работы (сервис пока поддерживают 12 банков) превысил миллиард рублей, совершено 140 тысяч платежей, рассказала Алла Бакина.Банк России развивает СБП как более дешевого для банков, ретейла и физлиц конкурента карточным платежам, планируя во второй половине года внедрять новую систему в расчеты за товары и услуги как альтернативу оплаты в POS-терминалах. "Мы ожидаем, что доля платежей с помощью СБП составит 20 процентов от всех переводов такого типа в первый год работы", — говорит Курзяков. При этом ЦБ рассчитывает получить право ограничивать плату клиентов за переводы в своей системе (законопроект об этом принят в первом чтении Госдумой), хотя для карточных платежей считает ограничение комиссий вредным для самих потребителей.

Игорь ЗУБКОВ

