19.04.2019 10:00 354

Российский Минфин, создавший в прошлом году специальный департамент контроля за западными санкциями, планирует уточнить критерии, при которых компании могут не раскрывать данные в случае попадания под внешние ограничения.

Россия находится под западными санкциями с 2014 года, изначально введенными за аннексию Крыма и затем неоднократно расширявшимися в связи с другими внешнеполитическими событиями с участием Москвы, роль в большей части которых Россия отрицает.

В прошлом году российский Минфин создал специальный департамент контроля за внешними ограничениями — институт, схожий по своим задачам с Office of Foreign Assets Control (OFAC), который входит в Казначейство США.

Новый департамент Минфина России должен давать разъяснения о применении санкций, как российских, так и в отношении Москвы, а также разрабатывать меры защиты — внешние и внутренние.

"Многие российские компании даже здесь, находясь на территории Российской Федерации, не хотят взаимодействовать с российскими компаниями, включенными в список SDN. Это проблема для нас", — сказал глава департамента Дмитрий Тимофеев на отраслевой конференции в четверг.

Противодействовать этому помогает закрытие информации подсанкционных компаний, которое уже охватывает крупные сделки, сделки с заинтересованностью, структуру акционеров. Ранее в апреле правительство опубликовало постановление с перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг могут не публиковать из-за опасений попасть под западные санкции, однако не входящие в этот закрытый перечень данные должны быть опубликованы.

"В этом есть проблема. Потому что мы в России строили открытое, прозрачное общество, а теперь нам приходится жертвовать этим вынужденно. И здесь возникают проблемы, в том числе правоприменения", — сказал Тимофеев.

По его словам, Минфин планирует уточнить, в каких случаях компании не должны будут прятать сведения.

"Санкции бывают разные. Включение в список SDN — не то же самое, что включение в список SSI (секторальные санкции). Сейчас в российском законодательстве записано так, что та компания, которая включена в (любые) санкционные списки зарубежные, она может закрывать (информацию). Фактически это некое несовершенство нашего законодательства", — сказал Тимофеев.

По мнению чиновника Минфина, нужно закрывать информацию в первую очередь для компаний, включенных в SDN.

"Наверное, требуется закрыть информацию для SDN, но не нужно закрывать, например, информацию, если вас какая-нибудь Албания внесла в какие-нибудь свои списки, потому что это не то же самое. Или украинские санкции не препятствуют деятельности в Европе, например. И они не влекут за собой риск вторичных санкций США".

Желающих в евро нет

Российские власти, включая ЦБ, с 2014 года стимулируют "дедолларизацию" экономики, опасаясь повторения валютных шоков после введения первых санкций. Процесс включает дестимулирование выдачи кредитов, а также счета в иностранной валюте.

Параллельно правительство пытается заставить компании перейти на расчеты в валюты, отличные от доллара, например, при поставках нефти в Европу — процесс, связанный с более высокими расходами из-за конвертации.

"Казалось бы логично использовать евро, но тем не менее доллар остается. Почему? Можно посмотреть на наш валютно-обменный рынок, где основной оборот приходится на доллар. Рубль–доллар — пара ликвидная, рубль–евро — менее ликвидная. Поэтому те, кто будет пытаться перейти на евро, будут нести некие потери", — сказал Тимофеев.

По словам Тимофеева, США "злоупотребляют" тем, что доллар является основной валютой международных платежей.

"Если все пользуются долларом, то тебе одному не имеет никакого смысла переходить на какую-то другую валюту. Переход на расчеты в национальной валюте требует перевода многих стран и множество экономических агентов, которые действуют в этих странах. И здесь возникают издержки перехода. Поэтому желающих перейти нет", — сказал чиновник.

Дарья КОРСУНСКАЯ; Редактор Екатерина ГОЛУБКОВА