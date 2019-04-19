19.04.2019 10:10 402

Конституционный суд (КС) запретил судам сохранять после вступления в силу приговора арест на имущество лиц, которые не были обвиняемыми по уголовному делу. При этом КС разрешил законодателю ввести процедуру перевода такого ареста из уголовного в гражданское или арбитражное судопроизводство. Эксперты опасаются, что такой арест может оказаться произвольным и бессрочным.

Постановление КС вынесено по жалобе Ирины Янмаевой, проходившей свидетелем в громком уголовном деле о финансовой пирамиде — крупнейшем в Волгоградской области кредитно-потребительском кооперативе «Равенство. Гарантия. Стабильность» (РГС), объединившем с 2003 года около 4 тыс. пайщиков. В 2008 году РГС обанкротился, в 2015 году семеро его организаторов, присвоивших более 633 млн руб., получили от 1,5 до 8 лет лишения свободы.

Наложенный следователем арест на квартиру и автомобиль госпожи Янмаевой суд сохранил до полного возмещения вреда потерпевшим, хотя заявительница не была ни подозреваемой, ни обвиняемой, ни гражданским ответчиком по делу.

При этом вопрос о размере возмещения был передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, а обстоятельства, подтверждающие причастность арестованного имущества к совершению преступления, в приговоре изложены не были. Суды, согласно решению КС, ссылались на приобретение заявительницей объектов у одной из осужденных. По словам адвоката госпожи Янмаевой Виктора Кожанова, она покупала их на средства банковских кредитов.

КС признал, что практика применения в ее деле ст. 73, 299 и 307 УПК (о правилах доказывания в уголовных делах, вопросах, разрешаемых судом при постановлении приговора и содержании его мотивировочной части) неконституционна. А арест имущества в рамках уголовного дела не может продолжаться после вступления приговора в силу, а конфискация должна быть мотивирована. При этом КС не исключил «правомочия федерального законодателя» установить процедуру перевода такого ареста из уголовного в гражданское или арбитражное судопроизводство «в случае признания в приговоре права на удовлетворение гражданского иска» и при обосновании в нем «фактической принадлежности» имущества третьего лица тому, кто признан виновным в преступлении.

Адвокат заявительницы Виктор Кожанов говорит, что последствия этого решения будут зависеть от результата пересмотра дела Ирины Янмаевой: «Суды должны устанавливать обстоятельства причастности имущества третьих лиц к преступной деятельности с предоставлением им процессуальных гарантий».

«КС разрешил законодателю ввести процедуру "превращения" уголовного ареста имущества в гражданский или арбитражный арест — иначе у причастных к преступлению лиц появится "окно возможностей" для сокрытия имущества, с которого уголовный арест уже снят, а взыскание в гражданском судопроизводстве еще не обращено»,— отмечает руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан. Однако в законе, по его мнению, должен быть предусмотрен достаточно короткий срок для подачи потерпевшим гражданского иска, в противном случае арест имущества после приговора будет таким же бессрочным, как и до сих пор.

«Логично, что арест может быть сохранен на время, необходимое для предъявления гражданского иска и подачу заявления об обеспечительных мерах (например, несколько недель или месяц), но нелогичным является отсутствие временного интервала»,— говорит адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. КС указывает, что уголовное производство не должно подменять гражданское, отметил он. Но «в гражданском процессе трудно получить обеспечительные меры. И это проблема, которая лишает граждан и организации возможности эффективно защищать свои права», говорит эксперт.

«Вопрос разрешения гражданского иска в рамках уголовного дела зачастую для судей носит второстепенный характер. КС обратил внимание судов на необходимость более ответственно относиться к данному вопросу, соблюдая баланс интересов и прав потерпевших от преступлений»,— отметил адвокат Александр Гуканов. «В целях достижения баланса прав заинтересованных лиц следовало предусмотреть обязанность суда окончательно определять судьбу арестованного имущества одновременно с постановлением приговора либо непосредственно после его постановления в рамках уголовного судопроизводства по тому же делу. Тем более что аналогичный, по сути, вопрос о конфискации в УПК урегулирован именно таким образом»,— сказал адвокат Владислав Филатьев. Предложенный КС вариант, по его словам, «может привести к возникновению практики произвольного изъятия имущества у законных собственников, поскольку в дальнейших гражданских (арбитражных) процедурах его фактическая принадлежность осужденному будет презюмироваться».

Анна ПУШКАРСКАЯ