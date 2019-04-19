19.04.2019 10:30 491

Самый популярный запрос на портале госуслуг — это состояние лицевого счета в Пенсионном фонде. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

В прошлом году поступило более 16 миллионов таких запросов. Вторая по популярности услуга — регистрация транспорта. Ею воспользовались 9,2 миллиона россиян. Водительское удостоверение через портал госуслуг поменяли 5,6 миллиона человек, оформили загранпаспорт — 4 миллиона. 1,7 миллиона раз россияне выбирали участок для голосования на выборах президента.

Всего на портале госуслуг сегодня зарегистрированы более 86 миллионов физических и 462 тысячи юридических лиц. Как напомнил Константин Носков, единый портал был создан в 2009 году с целью освободить россиян от необходимости лично посещать присутственные места.

Сейчас, используя только компьютер или смартфон, люди могут решить почти любую свою проблему, не выходя из дома или офиса. В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений. "По этим показателям это самый популярный государственный сайт в мире", - написал в авторской колонке для агентства "РИА Новости " Константин Носков.

На портале доступны 1,199 тысячи госуслуг, включая 392 федеральные, а также 26,38 тысячи муниципальных услуг.

Ольга ИГНАТОВА