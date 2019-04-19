19.04.2019 11:00 358

Рубль немного подешевел утром пятницы в пределах вчерашнего торгового диапазона, и против него интервенции ЦБР, заметные на тонком рынке перед Пасхой по григорианскому календарю, а поддержкой же могут выступить продажи валютной выручки в случае выгодного для экспортеров роста доллара выше курса ЦБ.

"Сегодняшний день обещает штиль на рынках в силу предпасхального выходного", — отмечают аналитики Росбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,95, и российская валюта теряет 6 копеек от уровней закрытия четверга.

К евро рубль теряет 10 копеек, и к 10.30 МСК котировки были вблизи 71,92, тогда как накануне было достигнуто значение 71,81 впервые с мая прошлого года.

Из-за пасхальных каникул в Европе торги евро/рубль расчетами "сегодня" не проводятся, однако банки США работают в пятницу, поэтому пара доллар/рубль расчетами "сегодня" на бирже торгуется.

Ее текущие котировки вблизи 63,93, тогда как курс Центробанка на пятницу — 64,07 рубля за доллар, и подобная разница не слишком привлекательна для экспортеров, более склонных продавать выручку выше официального курса, когда их не поджимает время.

Экспортерам необходимо уплатить до 25 апреля НДПИ, а затем до 29 апреля уплатить налог на прибыль — таким образом, поле для маневра у них еще есть.

Нефть марки Brent ушла на пасхальные каникулы с котировкой $72,01, подорожав за четверг на полпроцента.

Пара евро/доллар дорожает с начала дня на 0,1 процента после вчерашнего падения на 0,6 процента, котировки — вблизи отметки $1,1245.

Рынок ОФЗ в отсутствие иностранных инвесторов также обещает сегодня быть спокойным, а пока в начале торгов доходность большинства бумаг показывает небольшой рост.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН