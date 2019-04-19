19.04.2019 13:00 395

Задержан бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По ее словам, фигурантом дела является в том числе и Хотин, который был задержан в результате мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ФСБ и МВД

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, сообщила Петренко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов отказался комментировать задержание Хотина. «Это же следственные органы. К нам это не имеет никакого отношения», — сказал он.

Зампред ЦБ Василий Поздышев отказался комментировать арест Хотина.

РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией: по данным ЦБ, на 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией требований федеральных законов и нормативных актов Центробанка. В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.

В декабре 2017 года Московский арбитражный суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра». Позже законность решения ЦБ подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. В сентябре 2018 года банк «Югра» признали банкротом, в ноябре того же года решение ЦБ обжаловали в Верховном суде, но там в пересмотре отказали.

В феврале этого года Арбитражный суд Москвы не стал пересматривать свое решение о законности отзыва лицензии.

Артем ФИЛИПЕНОК, Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Владимир ДЕРГАЧЕВ