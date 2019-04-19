19.04.2019 15:00 473

Глава Сбербанка Герман Греф, пытающийся превратить госбанк в цифровую экосистему, оценил технические решения Revolut в сфере онлайн-переводов и конвертации валют. Он обсуждал с коллегами по Сбербанку возможность инвестировать в компанию или по крайней мере рассмотреть возможность стратегического партнерства с ней, рассказали Forbes два источника, близкие к руководству госбанка. «Сбербанк тогда разрабатывал свою систему переводов по номеру телефона без комиссии, и руководство банка интересовали все инновационные решения», — сказал один из банкиров.

Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась. Cооснователь Revolut Николай Сторонский сказал, что с Германом Грефом лично не знаком, но познакомиться хотел бы. На вопрос о том, обсуждалась ли сделка между Сбербанком и Revolut, предприниматель ответил: «Насколько мне известно, нет».

Revolut представляет собой мобильное приложение, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Держатели карт могут делать трансграничные переводы и расплачиваться по всему миру без дополнительных комиссий за конвертацию. Стартап запустили в Лондоне в 2015 году бывший трейдер Lehman Brothers Николай Сторонский и бывший разработчик из Deutsche Bank Влад Яценко. Сейчас Revolut оценивается почти в $1,7 млрд. Сторонский — дебютант рейтинга 200 богатейших россиян . Состояние предпринимателя оценено в $500 млн (199-е место). Более подробно о том, как он создал компанию-единорог и попал в список Forbes, читайте в номере, вышедшем 18 апреля, или на сайте на следующей неделе.

Интерес к Revolut ранее проявлял основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Возможность стать совладельцем стартапа у него была еще в 2014 году, когда Сторонский обращался к миллиардеру в поисках инвестиций. «Я посмотрел проект, но тогда не поверил в него, и для меня это нормально, так как я не профессиональный инвестор», — сказал Тиньков Forbes. Прошлым летом на встрече с инвесторами банка он заявил , что был готов купить Revolut, если бы Сторонский согласился продать 100% компании. Сторонский сказал Forbes, что никогда не относился к таким предложениям серьезно. Свой сервис выгодного обмена валют Тинькофф Банк запустил только прошлой осенью.

Анастасия КАРПОВА, Forbes Staff, Данил СЕДЛОВ Forbes Staff

