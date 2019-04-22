22.04.2019 08:00 614

Начинающаяся неделя должна пройти для российской валюты сравнительно нейтрально, считают аналитики. Рубль даже способен немного укрепиться, если этому не помешает внешний негатив.

В краткосрочной перспективе давление на рубль будет недостаточным для возвращения его курса в девальвационный тренд, полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основные риски для российской валюты, вероятно, будут формироваться в новостном поле вокруг РФ, считает он. В частности, речь идет о ситуации в Венесуэле, а также о других источниках угрозы ограничений. Если Запад в перспективе следующей недели ограничится лишь жесткой тональностью в отношении России, а санкционные триггеры, например, в виде начала рассмотрения санкционных законопроектов Сенатом, не сработают, рубль, вероятно, ожидает условно спокойная неделя, указывает Покатович.

Важным событием в связи с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера (он опубликован в четверг) и вероятностью усиления санкционного давления против РФ будут намеченные на 1-2 мая слушания в Конгрессе с участием генерального прокурора Уильяма Барра. С учетом нейтральной первой реакции рубля на публикацию доклада, а также фактора приближения пика налоговых платежей и ожиданий смягчения риторики от Банка России по итогам заседания по ключевой ставке 26 апреля рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление на предстоящей неделе, прогнозируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Если в риторике Банка России появится больше конкретики в отношении вектора изменения ключевой ставки в сторону ее понижения, то для российских рынков это может сформировать косвенный позитивный импульс, соглашается Покатович. По его прогнозу, с учетом всех указанных факторов, курс российской валюты продолжит на этой неделе боковое движение в диапазоне 63,8-64,8 рубля за доллар.

Роман МАРКЕЛОВ

