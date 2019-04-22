22.04.2019 08:20 556

Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид вырос с 25 тысяч до 35 тысяч рублей (на 40 процентов), сообщил "Российской газете" управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Кроме того, около 12 тысяч человек, уже получивших максимальную компенсацию в размере 25 тысяч рублей, имеют право обратиться за доплатой еще 10 тысяч рублей.

Такое решение принял совет фонда, в который входят представители Банка России, минэкономразвития, минфина, Росфинмониторинга, Ассоциации частных инвесторов и ассоциации "Вкладчики России".

В реестре финансовых пирамид, пострадавшим вкладчикам которых выплачивается компенсация, сегодня 531 компания, с момента первых выплат в 1997 году (когда де-юре была ликвидирована "МММ") деньги получили 1,5 миллиона человек на более чем два миллиарда рублей. По мере того как пирамиды становились все более мелкими, количество вкладчиков, получающих компенсации, устойчиво снижалось: согласно отчетам фонда, оно достигло пика в 2002 году — 236,7 тысячи человек, в 2017 году выплаты получили 2,8 тысячи вкладчиков на 56,3 миллиона рублей, полных данных за 2018 год еще нет. По словам Сафиулина, только половина из пострадавших от деятельности финансовых пирамид обращается в правоохранительные органы (а значит, может рассчитывать на выплаты из фонда).

Оценок по количеству жертв финансовых пирамид в России нет, ориентировочно их десятки тысяч ежегодно. В прошлом году Банк России выявил 168 организаций и интернет-проектов с признаками пирамид (агрессивная реклама сверхвысокой и при том гарантированной доходности, выплаты за счет новых участников, отсутствие активов и т.д.), только ущерб от "Кэшбери" регулятор оценивал в сумму до 3 миллиардов рублей.

За последние два года средний размер компенсаций составляет 22-23 тысячи рублей, то есть большинство обратившихся получают выплаты в максимальном размере, говорит Сафиулин. Предыдущее повышение максимального размера выплат состоялось в 2014 году (с 15 тысяч до 25 тысяч рублей). Сейчас выплаты приближаются к средней заработной плате в большинстве регионов.

"Мы не можем и не считаем нужным покрывать весь ущерб, иначе у людей пропадает мотивация к ответственному поведению на финансовом рынке, — говорит Сафиулин. — Выплаты из фонда — последний рубеж обороны, они поддерживают человека в самый тяжелый момент, когда исчезает надежда на возвращение денег в результате банкротства или работы правоохранителей. Мы знаем примеры, когда в этих условиях люди принимали очень страшные решения".

Реестр фонда все время пополняется, но с момента нарушений до того, как фонд начинает выплаты, может пройти несколько лет. "Мы должны дождаться ликвидации юридического лица, как правило, это происходит после вынесения судебного решения", — объясняет Сафиулин.

В фонде предупреждают, что он не берет никаких дополнительных сборов ни за какие услуги. В последние несколько месяцев группа мошенников обзванивает пострадавших в финансовых пирамидах и предлагает от имени фонда компенсации, причем компании подбирают те, которых в реестре фонда еще нет. Злоумышленники обещают большие компенсации и просят за услуги комиссионные — 10 процентов или зафиксированную сумму. Получив деньги, они, разумеется, уже не выходят на связь.

Игорь ЗУБКОВ

