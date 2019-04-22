22.04.2019 08:30 554

Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств подозрительных клиентов распространились и на аудиторские организации, следует из письма Минфина, датированного 10 апреля.

Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году. Такое уведомление не считается нарушением аудиторской тайны.

В России действуют свыше 4 тыс. аудиторских организаций и 19,5 тыс. индивидуальных аудиторов. РБК направил запрос в пресс-службу Росфинмониторинга.

В статистике Росфинмониторинга (есть у РБК), в декабре предоставленной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), нет данных о количестве сообщений об отмывании средств от аудиторов. При этом в рамках обязательного контроля от юристов поступило 69 сигналов за пять лет, с 2013-го по 2017 год, от адвокатов — всего восемь сигналов, все в 2015 году, от ломбардов — свыше 277 тыс. Кредитные организации передали 61,3 млн сообщений о подозрении в отмывании средств за пять лет. Треть, или 21,4 млн сигналов, поступили в 2017 году.

Блокировки с санкции Росфинмониторинга

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта. В это время в России проходила масштабная проверка FATF. Итоги оценки антиотмывочной системы станут известны в октябре.

Согласно поправкам, аудиторы должны:

разработать правила внутреннего контроля и назначать ответственных должностных лиц;

идентифицировать бенефициарных владельцев компании-клиента;

фиксировать и хранить информацию.

Аудиторские организации могут предоставлять бухгалтерские услуги, совершать операции по поручению клиента, управлять его активами и т.д. В этом случае они обязаны заморозить средства или иное имущество клиента не позднее одного дня с даты его включения в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Но блокировки коснутся и «не дотягивающих» до включения в этот список лиц, но признанных подозрительными межведомственной комиссией.

Заморозка средств возможна только с разрешения Росфинмониторинга, подчеркивает партнер компании НАФКО Павел Иккерт. «Компания может нести важные обязательства по оплате, и блокировка причинит бизнесу существенные убытки вплоть до расторжения договора», — отметил он.

Контроль за чиновниками

Еще одно новое требование — выявлять среди клиентов публичных должностных лиц: чиновников, функционеров Центробанка, федеральных служб, госкорпораций, иностранных публичных должностных лиц и представителей международных организаций.

При высокой степени риска коррупции и хищения бюджетных средств аудитор должен принять такого клиента на обслуживание только с письменного разрешения руководителя обособленного подразделения по контролю и обязан определить источник происхождения средств, уделить повышенное внимание к операциям таких клиентов и их родственников.

«Поправки добавят работы небольшим компаниям — в крупных организациях это уже давно стало частью внутренних процедур», — пояснил РБК руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов.

Однако у банков больше полномочий при проверке потенциальных клиентов: в отличие от аудиторов они могут запрашивать документальные подтверждения, подчеркивает партнер EY Игорь Буян.

Ответственность — запрет на профессию

Несоблюдение предписаний может обернуться для аудитора претензиями при проверке со стороны Казначейства, предписаниями и штрафами, а в тяжелых случаях дисквалификацией. «Последствия могут быть жесткими вплоть до исключения из саморегулируемой организации и отлучения от профессии», — предупредил Буян.

Изменения аудиторы восприняли без энтузиазма. «Мы надеемся, что новые требования и рекомендации будут в рамках стандартов проверки финансовой отчетности», — добавил Буян.

«Что касается перекладывания государственных функций, на мой взгляд, в борьбе с терроризмом и коррупцией должны участвовать все, и аудиторы должны знать своих клиентов и ограничивать работу с теми, кто вовлечен в криминальную деятельность», — считает Алтухов.

Подробнее о новых обязанностях аудиторов — в материале «РБК Pro».

Ольга АГЕЕВА

При участии: Максим СОЛОПОВ