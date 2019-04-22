22.04.2019 08:40 575

Доходы ключевых руководителей Банка России — председателя, зампредов, членов совета директоров и главного аудитора (всего 18 человек) — составили в 2018 году 676,6 миллиона рублей, их супруги заработали еще 164,6 миллиона, следует из ежегодных деклараций. В предыдущем году суммарный доход 18 топ-менеджеров был 575 миллионов рублей, с супругами — 687 миллионов.

Как и ранее, глава ЦБ Эльвира Набиуллина по сумме дохода уступила своим заместителям, оказавшись лишь на 11-м месте с 34,7 миллиона рублей — это на 2,7 процента больше ее доходов за 2017 год (супруг председателя Банка России ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов заработал в 2018 году 53,6 миллиона, годом ранее — 29,9 миллиона).

Среди зампредов крупнейшие доходы, как и за 2016 год, задекларировала Ольга Скоробогатова (83,2 миллиона рублей), которая пришла в ЦБ из бизнеса в 2014 году. На втором месте с 79,7 миллиона оказался Сергей Швецов, удерживавший первенство по доходам ранее — по итогам 2014, 2015 и 2017 годов.

Также обошли своего руководителя зампреды Андрей Кружалов (47,7 миллиона рублей), Ксения Юдаева (46), Дмитрий Тулин (42), Владимир Чистюхин (37,3), Руслан Вестеровский (37,1), Василий Поздышев (37), Ольга Полякова (36,6), Дмитрий Скобелкин (35,2 миллиона).

Из других руководителей, обязанных публиковать декларации, самый крупный доход (92,9 миллиона рублей) получил за 2018 год директор Департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин, но он перешел в Банк России только в августе прошлого года, а ранее работал в "ВТБ Капитале".

Доходы 18 топ-менеджеров ЦБ составили 676,6 миллиона рублей, с супругами — 841,2 миллиона

Все эти суммы учитывают заработную плату, ежемесячные и годовые бонусы, надбавки и другие доходы — от продажи недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, депозитов, других финансовых инструментов. В 2017 году (отчет за прошлый год еще не опубликован) Банк России выплатил 19 ключевым руководителям почти 452 миллиона рублей (из них почти 70 миллионов — годовые бонусы), что на 47 миллионов больше предшествующего года и составляет полпроцента от общей суммы расходов на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России. Тогда же, в 2017 году, среднемесячный доход на одного служащего Банка России вырос со 142 тысяч до 148 тысяч рублей. Рост зарплат в ЦБ идет на фоне планомерного сокращения штата.

Игорь ЗУБКОВ

