22.04.2019 09:00 671

Продлить льготную ставку для семей с детьми на весь срок действия ипотеки поручил президент Владимир Путин. Действовавшие ранее условия предполагали выдачу жилищных кредитов под 6 процентов лишь на срок от 3 до 8 лет. Программа пользовалась не очень высоким спросом, так как после окончания льготного периода субсидирование ипотеки государством прекращалось, и ставка увеличивалась. В конце марта правительство изменило условия выдачи ипотеки для семей с детьми, продлив действие льготной ставки на весь срок кредита.

Ипотеку на новых условиях начал выдавать Банк ДОМ.РФ. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует ограничение по сумме в 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов. Срок кредитования — от 3 до 30 лет, первоначальный взнос — от 20 процентов. Тем, кто воспользовался программой "Семейная ипотека" по старым условиям, достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок.

Для обычных заемщиков ставка по ипотеке пока остается выше 10 процентов. В марте кредиты на новое жилье крупнейшие банки выдавали в среднем под 10,54 процента. Для квартиры на вторичном рынке ипотеку можно было взять под 10,66 процента. Специалисты аналитического центра ДОМ.РФ считают, что период повышения ставок по ипотеке завершен. Уже во второй половине 2019 года — при отсутствии новых стрессов в экономике — они могут опуститься ниже 10 процентов. По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, март стал первым за долгое время месяцем, когда ни один крупный банк не повысил ставки по ипотеке. "Это означает, что волатильность на финансовых рынках подошла к концу", — указывает он.

Снижения ставок по ипотеке эксперты ожидают к концу года

Снижения ставок не исключает и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. С учетом того, что динамика инфляционных процессов имеет гораздо более сдержанный характер в сравнении с ожиданиями конца 2018 года, у Банка России больше возможностей для снижения ключевой ставки. "Если на ближайшем заседании регулятор подаст рынкам более явный сигнал в отношении своей готовности к снижению ключевой ставки, то конъюнктура кредитных ставок банков может начать меняться. При условии как минимум одного снижения ключевой ставки в этом году, ипотечные ставки до конца года могут опуститься на 0,3-0,7 процентных пункта", — резюмирует Покатович.

Юлия КРИВОШАПКО

