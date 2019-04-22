22.04.2019 09:20 592

Аудиторы обязаны делиться с Росфинмониторингом подозрениями о том, что проверяемая ими компания связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, следует из информационного письма минфина.

Ведомство напомнило аудиторам о новых обязанностях, которые на них возложил закон от 18 марта 2019 года N 33-ФЗ.

При оказании аудиторами бухгалтерских услуг минфин обращает их особое внимание на нормы закона, посвященные блокировке денежных средств (она должна последовать незамедлительно после решения Росфинмониторинга), а также обслуживанию публичных должностных лиц — высших чиновников, глав госкомпаний и так далее.

В случае выявления среди клиентов публичных должностных лиц и подозрений, что они причастны к отмыванию денег, аудитор должен принять их на обслуживание только на основании письменного решения руководителя либо его заместителя или руководителя обособленного подразделения, затем выяснить источники происхождения денег. Кроме того, им следует уделить повышенное внимание операциям близких родственников должностных публичных лиц.

Екатерина ЯСАКОВА