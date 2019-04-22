22.04.2019 09:40 854

Со счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка, теперь ставших частью «Открытия», без предупреждения списаны суммы в размере до 5 тыс. руб.— банк ввел дополнительную комиссию, которая взимается при неактивности счета более года. Там называют комиссии по «спящим» счетам стандартной практикой. Но у клиентов самого «Открытия» эта сумма на порядок меньше. Высокий размер комиссии призван стимулировать экс-клиентов присоединенных банков переходить на новые продукты «Открытия». Но участники рынка и эксперты считают такой метод хотя и объяснимым, но некорректным и слишком жестким.

О том, что банк «Открытие» неожиданно обнулил счета экс-клиентов МДМ-банка и Бинбанка, присоединенных к нему, за счет списания комиссий, рассказали "Ъ" несколько клиентов МДМ-банка, имеющих выпущенные им действующие дебетовые карты. МДМ-банк присоединился к Бинбанку в 2016 году, а последний с 1 января 2019 года присоединен к «Открытию».

По словам клиентки, у которой списаны все деньги, ее премиальная карта МДМ-банка действует до 2020 года, на ней постоянно лежала небольшая сумма, на которую начислялись проценты. «Я привыкла пользоваться услугой "Консьерж", потому карту не закрывала,— рассказывает собеседница "Ъ".— Мой договор с МДМ-банком не предусматривал комиссий за неактивность, как и иных плат, и потому к единовременному списанию средств в пользу банка я не была готова». Второй собеседник "Ъ" рассказал, что если Бинбанк периодически направлял ему СМС (об остатке, с предложениями), то от «Открытия» единственное сообщение было об обнулении счета. По словам собеседников "Ъ", когда они обратились с претензией в банк, там сообщили о введенной 27 марта новой комиссии на спящие счета в размере 5 тыс. руб., но не более остатка по счету.

В «Открытии» "Ъ" факт взимания комиссии подтвердили. «Комиссия в размере 5 тыс. руб. назначена для клиентов экс-Бинбанка и экс-МДМ-банка со "спящими" счетами с остатками менее 10 тыс. руб.,— пояснили в банке.— Она ни в коем случае не является платой за пользование пластиком. Комиссия увеличена в целях стимулирования клиентов экс-МДМ-банка и экс-Бинбанка к переходу на целевую продуктовую линейку объединенного "Открытия"». Там заверили, что обнуление неактивных («спящих») счетов — общепринятая практика. Согласно правилам предоставления и использования банковских карт, банк вправе вносить изменения в тарифы и уведомлять об этом клиента не позднее чем за десять дней до даты введения в действие различными способами, в том числе размещая информацию на сайте. Тарифы были обновлены на сайте 27 марта, то есть, считают в «Открытии», «таким образом, банк осуществил информирование клиентов и не нарушал их прав». Однако с держателей собственных карт банк в аналогичной ситуации взимает комиссию всего 600 руб.

Участники рынка говорят о нетипичности и уровня комиссии, и срока неактивности счета для ее взимания. «По ГК счет может быть признан неактивным при отсутствии трансакций в течение двух лет, и банки чаще всего ориентируются на этот срок,— отмечает директор департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александр Гонтаренко.— Комиссия в 5 тыс. руб. также мне представляется нерыночной». Очевидно, что банку неинтересны клиенты, которые несут только расходы, как, например, активно пользующиеся бесплатными сервисами владельцы премиальных карт, отметил зампред правления банка «Ренессанс-Кредит» Сергей Королев.

В то же время перевести клиентов на свои продукт или расстаться с ними можно было более корректным способом, подчеркивают эксперты. По словам Сергея Королева, традиционно банки информируют всех клиентов о скором начислении комиссий за неактивные счета. «Размещение информации о новых комиссиях внутри тарифов нельзя считать надлежащим информированием,— отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Мы всегда настаивали и настаиваем, чтобы существенные условия доносились до потребителя финансовых услуг в доступной для него форме». Впрочем, в «Открытии» пообещали, что «всем клиентам, обратившимся в банк, списанная ранее комиссия будет возвращена».

Вероника ГОРЯЧЕВА