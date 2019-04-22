22.04.2019 09:50 651

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему вице-президенту ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» Геннадию Жужлеву в оставлении без рассмотрения иска о взыскании с него 43,5 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Рассмотрение иска банка о взыскании с менеджера этой суммы отложено на 29 мая.

В апреле столичный арбитраж отклонил иск банка ФК «Открытие» о признании сделки недействительной и взыскании 40 миллионов рублей с бывшего топ-менеджера организации Константина Чигирева.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств. В частности, в качестве ответчиков выступают бывший старший вице-президент банка «Открытие» Николай Яровой и экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова.

Ранее ФК «Открытие» подала апелляционную жалобу на отказ столичного арбитража в иске о признании сделки недействительной и взыскании 30 миллионов рублей с бывшего вице-президента, директора по безопасности Сергея Бабкина. Истец просил суд признать недействительной сделку по выплате ПАО в пользу Бабкина премии в размере 30 миллионов рублей от 1 августа 2017 года и взыскать с него эту сумму.

Заявитель обжаловал в апелляции решение первой инстанции от 6 марта.

Тогда суд отметил, что в материалах рассматриваемого спора отсутствуют доказательства осведомленности ответчика о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Арбитраж посчитал, что истец не доказал факт злоупотребления правом со стороны работника (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса России). Доказательств наличия умысла со стороны сотрудника банка на причинение вреда должнику либо его кредиторам материалы дела не содержат, говорится в решении.

Столичный арбитраж 20 сентября 2018 года отказал истцу в принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Бабкина. Также ПАО просило наложить временное ограничение на выезд ответчика из Российской Федерации. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнении судебного акта, а также причинить ПАО значительный ущерб.

Однако суд отклонил ходатайство истца. Заявитель не представил доказательств причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, отметил арбитраж.

Кроме того, в сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчика с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков. Также не исключена возможность выезда ответчиков за пределы России, отметил заявитель.

Ситуация со структурами "Открытия"

Центральный банк (ЦБ) РФ с 29 ноября 2017 года возложил функции временной администрации банка «Финансовая корпорация Открытие» на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Как сообщил ЦБ, полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25 ноября 2017 года 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка.

«Данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 29 августа 2017 года назначил временную администрацию по управлению банком «ФК Открытие». При этом отмечалось, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

ЦБ также сообщал, что финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе СК «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов. В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и Фонда консолидации банковского сектора ООО «УК ФКБС».

Банк «ФК Открытие» был создан в декабре 1992 года. Он является значимой кредитной организацией, по объему активов занимая 8 место в банковской системе. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.