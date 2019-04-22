22.04.2019 10:10 751

Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма». Этого добивается госбанк «Дом.РФ», которому компания задолжала 180 млн руб. Крымскому виноделу не удалось погасить свои обязательства даже после реструктуризации кредита.

Банк «Дом.РФ» в апреле обратился в арбитражный суд Крыма с заявлениями о банкротстве ООО «УК "Легенда Крыма"» и ООО «Легенда Крыма», следует из картотеки дел. Эти компании входят в ГК «Легенда Крыма» Михаила Штырлина — крупного крымского производителя тихих и игристых вин. В апреле арбитражный суд Московской области по заявлению банка «Дом.РФ» ввел процедуру наблюдения в другой структуре группы — ООО «ЛК Вайн Импорт». Банк также сообщил о намерении обанкротить ООО «ЛК Дистрибуция», которое также входит в «Легенду Крыма».

ГК «Легенда Крыма», по собственным данным, управляет более 500 га виноградников в Крыму и заводом. Выпускает вина под одноименным брендом. Владеет магазинами в Туле, Рязани и Москве. Объем продаж и финансовые показатели не раскрываются. По оценке Союза виноградарей и виноделов России, группа входила в топ-20 российских производителей вина.

Как следует из материалов арбитражных дел, в ноябре 2016 года «Дом.РФ» (тогда «Российский капитал») стал кредитором группы, открыв для «ЛК Дистрибуция» кредитную линию на 300 млн руб. Большая часть суммы, 170 млн руб., должна была пойти на погашение задолженности перед банком «Уралсиб», остальное — на текущую деятельность. Поручителем по кредиту выступила УК «Легенда Крыма», передав в залог одноименный товарный знак. В ноябре 2018 года «ЛК Дистрибуция» просрочила очередной платеж в 15 млн руб. Общий долг перед «Дом.РФ» на тот момент достиг около 180 млн руб., следует из материалов суда. По информации из Kartoteka.ru , весь объем обязательств четырех компаний группы на конец 2017 года составлял 1,8 млрд руб., выручка — около 2,2 млрд руб.

В банке «Дом.РФ» заявили "Ъ", что ранее неоднократно принимали меры по досудебному урегулированию задолженности «Легенды Крыма» и проводили реструктуризацию долга. Но компания перестала выполнять обязательства, поэтому банк вынужден был обратиться в суд. В «Уралсибе» не ответили на запросы "Ъ". В «Легенде Крыма» не смогли предоставить комментарий.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, трудности с бизнесом у «Легенды Крыма» начались в конце 2017 года, проблемы усугубила неблагоприятная ситуация на рынке в 2018 году. Так, по данным ЦИФРРА, за тот период объем российского рынка тихих и игристых вин сократился на 4,2% год к году, до 42,8 млн дал. По словам источника "Ъ" в отрасли, в последнее время группа почти не выпускала собственную продукцию, а занималась импортом, но реализовать закупленное вино также не удавалось.

Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников не исключает, что процедура банкротства может занять не меньше двух лет. Он полагает, что активы «Легенды Крыма» заинтересуют виноделов Крыма и Краснодарского края, но законодательные ограничения могут снизить спрос и затянуть процедуру. По закону о банкротстве имущество сельхозпредприятий выставляется на торги единым лотом, а преимущество выкупа получают владельцы прилегающих участков, поясняет руководитель направления банкротства и несостоятельности компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. По оценкам собеседника "Ъ" в отрасли, 500 га виноградников в Крыму могут стоить около 100 млн руб., но цена зависит от состояния и расположения.

Владелец креативного агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что банки, как правило, принимают в залог товарный знак, когда нет другого ликвидного имущества. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что сильных российских брендов вин сегодня нет из-за серьезных законодательных ограничений на рекламу и скромных инвестиций производителей в маркетинг.

Алексей ПОЛУХИН, Мария КОТОВА