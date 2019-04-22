Рубль достиг пика 1 года к евро и 1 месяца к доллару на фоне скачка нефти

22.04.2019 11:00 649

Рубль достиг локальных пиков утром понедельника на фоне многомесячных максимумов нефти, в преддверии очередных аукционов ОФЗ и основных апрельских налоговых выплат, а также перед заседанием Банка России.

Утром понедельника рублем была достигнута отметка 63,74 впервые с 22 марта, а в паре с евро рубль дорожал до 71,65 — максимального значения с 9 апреля 2018 года.

"Для российского рубля условия на предстоящей неделе складываются крайне благоприятно. Мы видим шансы, что в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль перейдет в диапазон 63,00-63,50", — полагают аналитики Росбанка.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,79, и российская валюта набирает 0,4 процента от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль дорожает на столько же, и к 10.30 МСК котировки были вблизи 71,73.

Базовые сорта резко взлетели в понедельник после новостей о том, что госсекретарь США Майкл Помпео скажет об отмене с начала мая всех исключений в санкциях на страны, импортирующие иранскую нефть.

Баррель Brent растет на 2,9 процента и оценивается в $74,04, ранее отметившись на свежем максимуме с начала ноября, $74,31.

Пик налогового периода приходится на 25 апреля, когда будет уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы, а затем 29 апреля пройдет уплата налога на прибыль.

Как предполагают многие участники рынка, Центробанк в ближайшую пятницу на своем совете директоров может намекнуть о перспективах снижения ключевой ставки, что поддержит нынешний иностранный спрос на ОФЗ, а через него — и курс рубля, хотя формально подобные шаги регулятора играют против национальной валюты.

"Мы не ожидаем, что регулятор прямо объявит о намерении смягчить денежно-кредитную политику. Скорее, с учетом большей привязки к макроэкономической статистике Центробанк лишь обозначит вероятность более раннего, чем предполагалось, разворота в сторону снижения процентной ставки после ее повышений во 2 полугодии 2018 года", — считает Александр Исаков из ВТБ Капитал.

В фокусе внимания аукционы ОФЗ в среду, по-прежнему актуальные после рекордных размещений текущего месяца и рекордного же спроса на госдолг, что позволило российскому Минфину за первые три недели апреля выполнить 57 процентов плана заимствований на второй квартал.

На фоне дорогой нефти, спроса на ОФЗ и снижения санкционной риторики Вашингтона против Москвы в США увеличился чистый объем ставок на укрепление рубля до нового абсолютного максимума, 34.298 контрактов.

Положительным для российского валютного рынка фактором может выступать и итог президентских выборов на Украине, прошедших без эксцессов и приведших к смене президента, при этом ныне действующий глава республики признал свое поражение.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ