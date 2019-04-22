22.04.2019 13:00 644

В России развивается схема недобросовестного залогового кредитования — возвратного лизинга автомобилей в обход требований, установленных Центральным банком. Как рассказали «Известиям» в Общероссийском народном фронте (ОНФ), в адрес организации поступили тысячи обращений граждан, которые лишились своего личного транспорта, обратившись за займами в «серые» автоломбарды. Под разными брендами сегодня в 40 регионах работает более 150 таких фирм. По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард. А Центробанк уже подготовил проект поправок в Гражданский кодекс, которые отрегулируют рынок возвратного лизинга.

Залог для мошенника

Самая распространенная схема работы такой микрофинансовой организации заключается в том, что гражданин продает свое имущество, в частности, автомобиль лизинговой компании и в то же время заключает с ней договор, по условиям которого получает это же имущество в аренду.

— Схема возвратного лизинга позволяет игнорировать нормы закона о потребительском кредите, а процентные ставки и размер неустойки в случае просрочки по подобным договорам ничем не ограничены, — пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Важным элементом схемы является то, что компания устанавливает заведомо заниженную стоимость машин в договорах купли-продажи. Это позволяет лишать заемщика прав собственности, не выплачивая за это адекватную сумму.

Сегодня в 40 регионах России по схеме возвратного лизинга работает несколько торговых марок, объединяющих 151 фирму. По оценкам экспертов ОНФ, рынок залога автомобилей в большинстве своем «серый» — каждая вторая машина кредитуется в обход требований, установленных Банком России.

Несмотря на горькие уроки финансовых пирамид и других мошеннических схем, в обществе всегда находятся те, кто полагает, что сумеет встроиться в очередную волшебную схему и сорвать куш, говорит директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. Он уточнил, что по наблюдениям центра — это примерно каждый десятый россиянин.

— Социологи, экономисты и психологи давно уже доказали, что поведение человека всегда иррационально, — пояснил социолог «Известям». — Если у некоторых эта иррациональность продиктована самосохранением или защитой, то у части людей она связана с риском, чем умело пользуются мошенники. Одних слов убеждения тут явно недостаточно — с такого рода явлениями может справиться только закон.

Запретительные меры

С этим согласны и в ОНФ. Там предлагают установить запрет на оформление договоров подобного формата с физическими лицами, которые не являются предпринимателями. А также ввести административную ответственность за нарушение запрета, поскольку количество жалоб на подобные схемы неуклонно растет и исчисляется тысячами.

Как выяснили «Известия», Центробанком уже подготовлен соответствующий проект поправок в Гражданский кодекс. Об этом говорится в письме руководителю исполкома ОНФ за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (есть в распоряжении «Известий»). В документе, в частности, предлагается «выделить возвратный лизинг в качестве самостоятельной разновидности лизинга». Кроме того, законопроект «ограничивает заключение договоров возвратного лизинга случаями, когда лизингополучателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность».

В письме также отмечается, что по действующему законодательству Банк России не уполномочен осуществлять регулирование, контроль и надзор за лизинговыми компаниями.

Все признаки «серого»

В ОНФ разработали памятку для потребителей, в которой перечислили основные признаки «серого» автоломбарда и предупредили об основных рисках сотрудничества с такими организациями.

Так, например, гражданам рекомендуют обращать внимание на наличие договоров займа и залога, бланка строгой отчетности, юридического лица в реестре МФО/ломбардов на сайте Банка России, а также на документы, подтверждающие выдачу и прием денежных средств. Кроме того, в легальном автоломбарде должна быть возможность безналичного расчета. Не следует подписывать договор купли-продажи, финансовой аренды и незаполненные графы, сказано в памятке ОНФ.

Сейчас на рынке 50–60% автоломбардов работают по «серой» схеме, сообщил «Известиям» управляющий МАБ «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров. При этом он отметил, что «серый» ломбард — не значит недобросовестный. Ведь суть ломбарда, по его словам, как раз в том, что клиент быстро, почти без проверки получает деньги, но при этом рискует своим автомобилем.

— Если мы зарегулируем эту сферу донельзя, то возможность быстро получить деньги для тех, кто в них нуждается, исчезнет, — пояснил эксперт.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, Дмитрий Штукатуров советует обращать внимание на то, давно ли ломбард находится на этом месте.

— Если он там располагается пять лет, то вряд ли там каждый день обманывают клиентов. А если он расположен в каком-то ларьке, то возможно завтра с этим ларьком и уедет, — предупредил адвокат.

Отличить «серый» автоломбард возможно благодаря его репутации и сроку существования на рынке, также заявил «Известиям» генеральный директор одного из московских автоломбардов Петр Дудников. Еще одним инструментом проверки является наличие договора. Также необходимо обращать внимание на детали, которые могут быть скрыты в нем. Например, дополнительные платы и различные комиссии.

Сергей ИЗОТОВ, Ангелина ГАЛАНИНА