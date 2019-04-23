23.04.2019 09:00 432

Банк России, по мнению аналитиков, снова не изменит ключевую ставку на заседании совета директоров, которое пройдет 26 апреля. Основная интрига предстоящей пятницы заключается в том, даст ли регулятор рынку сигналы о переносе снижения ставки со второго полугодия на июнь.

Банк России повысил ключевую ставку до нынешнего уровня 7,75 процента в декабре 2018 года. На заседании 8 февраля 2019 года ЦБ сохранил ключевую ставку, указав на низкий уровень годовой инфляции в январе и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. 22 марта Банк России также сохранил ставку, отметив, что допускает переход к ее снижению в 2019 году. При этом ЦБ тогда же снизил и прогноз по инфляции на 2019 год — с 5-5,5 до 4,7-5,2 процента.

По данным Росстата, в марте годовая инфляция немного ускорилась — до 5,3 процента против февральских 5,2 процента. К середине апреля показатель снова опустился до 5,2 процента, делают вывод аналитики на основе данных Росстата по недельной инфляции.

Это означает, что пик годовой инфляции мог быть пройден в марте. Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин допускал, что годовая инфляция по итогам апреля может оказаться ниже мартовских показателей. Но Банк России, принимая на этой неделе решение по ставке, наверняка подойдет к оценке текущей статистики по инфляции в традиционно осторожном ключе, решив дождаться более устойчивой тенденции.

Кроме того, последние полгода ЦБ называет главным проинфляционным фактором повышение ставки НДС (она была увеличена с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года). Перенос повышения НДС в цены во многом уже состоялся, но его отдельные эффекты могут прослеживаться в ближайшие месяцы — вплоть до конца второго квартала, указывал Банк России. Это тоже повод не спешить со снижением ключевой ставки на этой неделе.

Еще один аргумент в пользу сохранения ставки — ситуация на рынке потребительского кредитования, где продолжается ускорение роста кредитного портфеля (он увеличился на 23,6 процента год к году по итогам марта), указывают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Регулятор неоднократно высказывал обеспокоенность такой динамикой и с 1 апреля ввел повышенные коэффициенты риска по необеспеченному потребительскому кредитованию, стремясь снизить его привлекательность для банков. Банку России, вероятно, будет желательно оценить влияние этих мер на темпы роста кредитования в рамках второго квартала, прежде чем переходить к снижению ставки, считают Евдокимова и Жирнов.

Таким образом, основной интерес 26 апреля представляет заявление совета директоров ЦБ на предмет того, видит ли регулятор новые аргументы в пользу снижения ключевой ставки в июне, отмечает главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков. Он не ожидает, что регулятор прямо объявит о намерении смягчить денежно-кредитную политику. Скорее, с учетом большей привязки к макроэкономической статистике Центробанк лишь обозначит вероятность более раннего, чем предполагалось, разворота в сторону снижения ключевой ставки, полагает Исаков.

Пик годовой инфляции, судя по данным Росстата, уже мог быть пройден в марте. Но, скорее всего, Банк России не будет из-за этого спешить снижать ставку

По его мнению, предпосылками для снижения ставки в июне являются ослабление риска вторичного инфляционного эффекта от повышения НДС, возвращение инфляции к целевым уровням и снижение давления в области спроса. Снижение ключевой ставки действительно нельзя исключать уже в июне, если замедление годовой инфляции будет устойчивым и не возникнет новых внешних шоков, соглашается директор по макроаналитике КИБ банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.

В Банке России предпочли не давать сигналов о возможном исходе заседания 26 апреля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ограничилась стандартной формулировкой о том, что регулятор "рассмотрит все факторы". Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева уточняла, что Банк России, вероятно, обсудит 26 апреля, как новые позитивные данные по экономике повлияют на перспективы снижения ключевой ставки в 2019 году.

Роман МАРКЕЛОВ

