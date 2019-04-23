23.04.2019 09:10 351

Чистый прямой эффект от расходов на реализацию национальных проектов для роста экономики России эквивалентен всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Наталия Лаврова в обзоре «Национальные проекты. Эффект на экономический рост» (есть у РБК).

Премьер-министр Дмитрий Медведев называл нацпроекты «чертежом будущей России», а стоимость их общего финансирования «беспрецедентной». Общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) амбициозен, согласны экономисты. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 до 2024 года (.pdf).

При этом структура нацпроектов предполагает, что основной вклад в динамику роста ВВП придется на первые два года реализации.

В 2019 году экономика дополнительно получит порядка 3,4 трлн руб., или 3,2% ВВП, в связи с реализацией нацпроектов, следует из оценок экономистов.

В 2020 году ожидаемый прирост расходов по сравнению с 2019 годом будет существенно ниже — сумма расходов возрастет на 0,9 трлн руб., или на 0,8% ВВП.

В оставшийся период, то есть с 2021 по 2024 год, правительство будет поддерживать годовое финансирование в среднем на уровне 4,5 трлн руб., при этом не оказывая дополнительной поддержки росту.

Однако размер расходов бюджета не является аналогом стимула, который получит российская экономика, отмечают экономисты. Поддержка экономике от нацпроектов будет сочетанием чистого увеличения прямых расходов и оказания ими мультипликативного эффекта на экономический рост.

Минимальный эффект

Прямой эффект учитывает масштаб чистого стимула, который может быть ограничен в том случае, если новые расходы будут профинансированы за счет повышения налоговой нагрузки или сокращения прочих расходов. «Несмотря на то что план национальных проектов предполагает годовые валовые расходы на уровне 4,2% ВВП, в 2019–2021 годах чистый прямой эффект на рост будет эквивалентен всего 0,2% ВВП в год», — указывают эксперты.

Помимо прямого влияния на рост экономики, факт расходования значительных средств на решение проблемы «структурных узких мест» может создать мультипликативный эффект, продолжают экономисты. В 2018 году ЦБ оценивал мультипликативный эффект госрасходов в среднем примерно на уровне 0,5 (то есть увеличение госрасходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%). Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Национальные проекты призваны обеспечить выполнение целей из майского указа президента Владимира Путина. Именно их реализация будет определять российскую экономическую политику на ближайшие шесть лет.

Нацпроекты сформированы по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. 13-й нацпроект — это комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Кураторами проектов стали профильные вице-премьеры, руководителями — федеральные министры, которые несут персональную ответственность за их исполнение.

Почему в 2019 году нацпроекты не ускорят ВВП

Экономисты привели три причины, почему нацпроекты не окажут серьезного влияния на рост экономики в 2019 году.

60% расходов на нацпроекты в 2019 году будет ориентировано на развитие инфраструктуры, поэтому их эффект относительно роста экономики будет реализован с запозданием.

Реализация нацпроектов задерживается. По состоянию на 1 марта по всем нацпроектам исполнение составило лишь 5,8% от запланированных показателей, сообщала Счетная палата в конце марта. Первый вице-премьер Антон Силуанов критиковал регионы за низкое кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов.

Экономический рост в краткосрочной перспективе страдает от бюджетной консолидации, уверены эксперты. Расходы в реальном выражении снизились на 3,5% в 2017 году и на 1,1% в 2018 году на федеральном уровне.

Эксперты Альфа-банка полагают, что основным позитивным результатом нацпроектов может стать ускорение динамики потенциального роста ВВП с текущих 0,7–1,3% до 1,6% к 2024 году. Впрочем, даже если России удастся достичь такого ускорения потенциального роста, эта цифра составит всего лишь половину от таргетируемого Минэкономразвития фактического роста ВВП в 3% к 2024 году, подчеркивают экономисты.

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП на 1,3% на 2019 год, в 2020-м ведомство ожидает ускорения ВВП до 2%, в 2021 году — до 3,1%.

Юлия СТАРОСТИНА