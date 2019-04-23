23.04.2019 09:20 472

Проблемы, с которыми сталкивается российский бизнес, сведут в единый реестр и опубликуют на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. Список будет постоянно пополняться, рассказал "РГ" бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы покажем, какие проблемы уже решены, а какие добавились. Это будет постоянный контроль за проблемами бизнеса и их решением", — сказал Титов. В реестр попадут как чисто технические сбои в работе госорганов, которые несложно устранить, так и застарелые, многолетние проблемы.

Самой серьезной из них по-прежнему остается уголовное преследование предпринимателей, считает уполномоченный. Количество возбужденных против бизнеса уголовных дел не уменьшается. Уже открытые уголовные дела не закрывают при отсутствии доказательств, а приостанавливают. Таких "повисших" дел по стране набралось уже более 270 тысяч. За каждым из них стоит бизнесмен, чья вина не доказана, а деловая репутация испорчена. Ему не дают банковские кредиты, он не может претендовать на заключение государственных контрактов, контрагенты относятся к нему с опаской. Как следствие, в большинстве случаев из-за этого бизнес приходит в упадок.

"Повисших" уголовных дел против предпринимателей — 270 тысяч, за каждым бизнесмен, чья вина еще не доказана, а деловая репутация уже испорчена. Его сторонятся контрагенты и банки

Уже довольно давно бизнес-омбудсмен предлагает создать реестр уголовных дел, возбужденных против предпринимателей. В нем, по замыслу, должны находить отражения все процессуальные действия против того или иного предпринимателя, но прокуратура и органы следствия инициативу пока не поддерживают.

"Арбитражные и уголовные суды с трудом разрешают участие региональных уполномоченных в заседаниях, хотя президент еще в 2017 году в Благовещенске поставил задачу пустить нас в процесс", — заявил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен выступает также за то, чтобы предпринимателей реже помещали в СИЗО и под домашний арест и не использовали против них статью 210 УК РФ, которая касается организации преступных сообществ.

Контроль за работой предприятий тоже не стал мягче. К проверкам, разрешение на проведение которых дает прокуратура, добавились так называемые внезапные или специальные проверки, которые проводят местные органы власти в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Их количество стало сопоставимо с количеством обычных проверок. Их нельзя запретить, считает Титов, но нужно сделать так, чтобы наказать предпринимателя по итогам такой проверки можно было бы только с разрешения прокуратуры. Наконец (но это не исчерпывающий список), по-прежнему остро в регионах стоит вопрос размещения нестационарных торговых объектов.

Обо всем этом Борис Титов планирует рассказать президенту во время ежегодного доклада.

Проект документа в среду будет обсуждаться с представителями бизнес-объединений, по результатам этих обсуждений доклад скорректируют и дополнят. Президенту его представят в мае.

Надежда ТОЛСТОУХОВА

