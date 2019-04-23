23.04.2019 09:40 617

Останутся до середины июля в четырех стенах своих домов или квартир бывшие руководители банка "Югра" — председатель правления Дмитрий Шиляев и его президент Алексей Нефедов. Суд отправил их под домашний арест на два месяца по просьбе следствия, которое ведет дело о растрате 7,5 миллиарда рублей.

В конце прошлой недели Басманный суд заключил под домашний арест до 18 июня основного акционера "Югры" Алексея Хотина, согласившись с просьбой следствия. Само уголовное дело возбуждено по статье — "Растрата" . Это часть 4 статьи 160 УК, где речь идет о преступлении , которое совершили в группе по предварительному сговору и в особо крупном размере. "Особо крупный" — это более 7,5 миллиарда рублей. Следствие не разглашает детали. Но если судить по материалам, которые озвучены в суде, сегодня группа фигурантов — это семь граждан. Вполне вероятно, что их станет больше по мере продвижения следствия.

Понятно, что уводить миллиарды рублей из кредитной организации в одиночку невозможно. Потерпевшими от действий арестованных признан банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов. Центробанк еще два года назад, с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию. Ну, а лицензию у кредитной организации ЦБ отозвал спустя две недели. Еще через год, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом.

Известно, что крах "Югры" оказался крупнейшим страховым случаем в истории страны. Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала прошлого года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств граждан.

Наталья КОЗЛОВА

