Аналитики не ждут от ЦБР изменения ставки в апреле

23.04.2019 10:00 465

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля оставит ставку неизменной, но может уточнить сигнал о планах смягчения политики в этом году, полагают экономисты.

Согласно опросу, проведенному Рейтер в понедельник, все участники, 21 экономист и аналитик, ожидают сохранения ставки на уровне 7,75 процента годовых.

"От заседания Банка России в пятницу мы ожидаем плавного смягчения риторики без изменения ключевой ставки, что также будет поддерживать позитив на российском рынке", — написали аналитики Росбанка.

Причины осторожности регулятора связаны с тем, что инфляция в России, хоть и преодолела пиковое значение в конце марта — 5,3 процента в годовом выражении — но ещё далека от цели в 4 процента.

Минэкономразвития полагает, что инфляция достигнет 4,3 процента к концу 2019 года, а уже в начале 2020 года приблизится к 3,5 процента.

Ведомство ждет смягчения денежно-кредитной политики ЦБР во втором полугодии 2019 года.

Сам Центробанк на мартовском заседании и позднее допускал снижение ставки в этом году, но избегал конкретизировать период.

Первый зампред ЦБР Ксения Юдаева накануне недели тишины сказала, что на апрельском заседании регулятор всего лишь может уточнить, как вновь поступающие статистические данные влияют на перспективы снижения ставки в этом году.

ЦБР считает укрепление рубля с начала года, тормозящее инфляционные процессы, а также заморозку цен на нефтепродукты временными позитивными факторами.

Решение о ставке на этой неделе не будет сопровождаться пресс-конференцией главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной и пересмотром прогнозов и, таким образом, рассматривается рынком как промежуточное, где вероятность изменения ставки ниже, чем на последующих заседаниях.

"Банк России получит параметрические основания для снижения процентной ставки уже в июне 2019 года, но высокие риски (геополитические и инфляционные) пока будут сдерживать его от этого решения", — считает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

И хотя базовый сценарий ПСБ предполагает сохранение ключевой ставки без изменений до конца текущего года, вероятность ее снижения в 2019 году продолжает расти, добавил Попов.

Разброс мнений относительно начала возобновления цикла снижения ставки по-прежнему большой — одни аналитики ожидают этого в июне, другие — "не ранее сентября".

Андрей ОСТРОУХ, Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ