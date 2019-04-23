23.04.2019 10:10 717

СМП-банк и Мособлбанк Аркадия и Бориса Ротенбергов решил больше не публиковать отчетность по МСФО. Она будет раскрываться только ЦБ и рейтинговым агентствам. Такое право банки получили по решению правительства, если они сами или их акционеры находятся под санкциями. Эксперты полагают, что банк пытается скрыть объем операций со связанными сторонами, в первую очередь с государством. В целом в результате засекречивания информации прозрачными перестали быть более 4,5% активов банковского сектора России.

Закрыть отчетность по МСФО для публикации помогло СМП-банку правительство, следует из опубликованного в конце прошлой недели сообщения кредитной организации. Одно из постановлений позволяет банку скрывать информацию о попавших под санкции лицах, чтобы защитить себя от ограничительных мер, а второе позволяет не публиковать обязательную для раскрытия информацию, если сам банк находится под санкциями. В пресс-службе банка подтвердили, что он больше не будет раскрывать отчетность по МСФО.

Аркадий и Борис Ротенберги попали под американские санкции в марте 2014 года, а вскоре в списке оказался и сам СМП-банк . С тех пор он не раз получал господдержку, например — санацию Мособлбанка , Инресбанка (сейчас присоединен к Мособлбанку) и Финанс бизнес банка, а также кредит на их оздоровление в размере около 97 млрд руб. К настоящему моменту объем госкредитов вырос до 168,7 млрд руб. В конце 2017 года СМП-банк был допущен к работе с госсредствами как попавший под санкции, хотя не соответствовал другим требованиям.

СМП-банк не первый, кто решил засекретить информацию, подлежащую обязательному раскрытию. Банк «Россия» Юрия Ковальчука не раскрывает МСФО с 2014 года, крымский РНКБ также не раскрывает ни МСФО, ни аудированную отчетность по российским стандартам, Промсвязьбанк раскрывает лишь шесть страниц отчетности по МСФО, не раскрывают отчетность Тимер-банк и РФК-банк, связанные с госкорпорацией «Ростех». С конца марта, после попадания под санкции, засекретил отчетность и «Еврофинанс Моснарбанк». Таким образом, прозрачными перестали быть банки, на которые приходится около 4,5% активов российской банковской системы, а без учета Сбербанка их доля достигает 7%.

Согласно последней отчетности по МСФО (за девять месяцев 2018 года) капитал СМП-банка составлял 17,6 млрд руб. при активах свыше 600 млрд руб. С начала 2018 года он сократился почти вдвое на фоне сокращения капитала дочернего Мособлбанка (с плюс 2 млрд руб. до минус 16,8 млрд руб.). Убыток СМП-банка по итогам третьего квартала превысил 10 млрд руб. против 1,6 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2017 года.

Однако эксперты считают, что засекретить международную отчетность банк решил не из-за желания скрыть финансовое положение, о котором можно судить и по российской отчетности. По словам управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, в отчетности по МСФО нет ничего, что нельзя было бы вычленить из оборотно-сальдовой ведомости и отчета о финансовом результате по РСБУ. Но отчетные формы по российским стандартам требуют обработки и интерпретации, тогда как в отчетах по МСФО данные агрегированы и дополнены примечаниями. «Возможно, на фоне санкций принято решение не афишировать в отчетности финансово-экономические связи с государством»,— считает господин Беликов. Эти связи, по его словам, могут отражаться как в активах (финансирование госсектора, в частности, кредиты региональным органам власти), так и в пассивах (средства, выделенные на санацию Мособлбанка и Финанс бизнес банка). «Отчетность по МСФО часто позволяет понять масштаб кредитования связанных сторон,— соглашается управляющий директор по методологии компании "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков.— В частности, у СМП-банка по итогам 2017 года она показывала достаточно высокий уровень кредитов связанным сторонам».

Виталий СОЛДАТСКИХ