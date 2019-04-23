Рубль лишь в небольшом плюсе, невзирая на новые многомесячные нефтяные пики

23.04.2019 11:00 442

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,77, и российская валюта набирает 5 копеек от уровней предыдущего закрытия. Текущие уровни — вблизи одномесячного максимума рубля, 63,74, зафиксированного пару раз за последние сутки.

К евро рубль дорожает на 12 копеек, к 10.25 МСК котировки были вблизи 71,71.

"При текущих ценах на нефть имеется фундаментальный потенциал для роста рубля", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Однако он отмечает, что данный потенциал затруднительно реализовать при текущем отсутствии оптимизма инвесторов в отношении всей группы валют развивающегося сегмента форекса.

"Исходя из этого, пока считаем, что влияние нефтяного фактора на валютный курс (рубля) будет носить умеренный характер", — сообщил Поддубский.

Баррель нефтяной марки Brent растет на 0,4 процента и оценивается в $74,35, ранее отметившись на свежем максимуме с 1 ноября 2018 года, $74,69, из-за намерений США отменить с мая все освобождения от запрета на покупку иранской нефти, ранее предоставленные восьми странам.

Участники рынка отмечают пока низкую активность экспортеров, не горящих желанием продавать выручку по курсу доллара вблизи одномесячного минимума, хотя пик налоговых выплат уже близок.

Он приходится на 25 апреля, когда будет уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы, а затем 29 апреля пройдет уплата налога на прибыль.

Российский Минфин сегодня сообщит параметры проводимых в среду аукционов ОФЗ, при этом размещение госбумаг идет опережающими план темпами благодаря рекордному спросу в условиях дорогой нефти, высоких реальных рублевых ставок с учетом замедления российской инфляции, а также толерантности иностранных инвесторов к санкционной тематике.

В фокусе внимания пятничный совет директоров Банка России, по итогам которого регулятор может намекнуть о перспективах снижения ключевой ставки, что поддержит текущий иностранный спрос на ОФЗ, а через него — и курс рубля.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН