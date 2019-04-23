23.04.2019 13:00 470

Как меняется спрос на специалистов разных IT-профилей? Какие навыки необходимы им в первую очередь? Где самая высокая зарплата? В помощь тем, кто собирается освоить актуальную нынче профессию специалиста по информационным технологиям, компания Яндекс подготовила подробное исследование рынка.

В эпоху цифовой экономики неудивительно, что спрос на обучение программированию растет. За последние два года только в Яндексе доля запросов на эту тему увеличилась на четверть.

В феврале 2019 года Яндекс запустил Практикум — сервис для онлайн-обучения будущих разработчиков, аналитиков и других ИТ-специалистов. Чтобы решить, какие курсы делать в первую очередь, команда аналитиков Яндекс изучила рынок вместе со специалистами из рекрутингового ангентства HeadHunter.И вот что они выяснили.

Больше половины всех объявлений на рынке адресована специалистам с опытом работы от года до трех. Совсем "зеленым" айтишникам "посвящены" лишь 9 процентов вакансий.

В целом по стране средняя зарплата IT-специалиста в прошлом году составляла 92 000 рублей. Новичку без большого опыта работы предложат в среднем 46 000 рублей. Неплохо для начинающего, правда?

Где легче всего найти работу? Конечно, максимум ИТ-вакансий приходится на Москву и Санкт-Петербург: в 2018 году, например, местные работодатели опубликовали 95 тысяч объявлений, это 70 процентов от общего числа объявлений в больших городах.

Но если взглянуть на объемы рынка труда в сфере информационных технологий в отдельно взятом городе, то окажется, что самый "айтишный" российский город — Новосибирск: там в прошлом году на тысячу объявлений о работе приходилось 72 вакансии, связанных с IT. Москва и Петербург по этому показателю занимают второе и третье места.

По данным Яндекс, за последние два года спрос на IT-специалистов в целом вырос, однако не для всех профессий. Например, Java- и PHP-разработчики остаются одними из самых востребованных на рынке, но спрос на них за последнее время сильно упал: на 21 и на 13 соответственно. Объявлений о найме iOS-разработчиков стало меньше на 17 процентов, вакансии для пишущих под Android тоже сократились, но минимально, примерно на 3 процента.

Кого же ищут работодатели в первую очередь? На пике востребованности сегодня — фронтенд-разработчики. Это те, кто разрабатывает пользовательский интерфейс — то, что видит пользователь, когда открывает сайт или приложение. От фронтенд-специалиста во многом зависит, "зайдет" сервис или нет: ведь если интерфейс будет неудобным, то провал обеспечен. Поэтому неудивительно, что вакансий для этих специалистов больше всего и спрос на них только увеличивается — за два года он вырос почти на 20 процентов.

Кроме того, вырос спрос на DevOps-специалистов — тех, кто синхронизирует все этапы создания программного продукта: от написания кода до тестирования и выпуска приложения. Больше вакансий стало и для специалистов по data science (анализ данных или машинное обучение).

Куда податься начинающему программисту? Сразу по окончании вуза охотнее всего берут в сферу data science: доля вакансий для кандидатов с опытом работы меньше года здесь на четверть выше, чем в целом по рынку. Следом идут разработка на PHP и тестирование.

А где самая "красивая" зарплата? Больше всего сегодня могут получить Java- и Android-разработчики — выше 130 000 рублей. Чуть меньше, но все еще очень немало сулят работодатели DevOps-инженерам и iOS-разработчикам — выше 120 000 рублей. Кстати, и начинающим iOS-разработчикам предлагают неплохие деньги. Это вообще самый высокий "ценник" среди новичков — больше 69 000 рублей. На втором месте специалисты по С++ (66 100 рублей).

Мария АГРАНОВИЧ