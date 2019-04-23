23.04.2019 17:00 347

Сбербанк и Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-компании, рассказал два источника РБК, знакомых с договоренностями. По словам одного из них, официальное объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни.

В субботу представители Сбербанка и Rambler Group подтверждали РБК факт переговоров, не раскрывая деталей.

Сбербанк, согласно достигнутым договоренностям, получит около 46% в онлайн бизнесе Rambler Group, за периметром сделки окажется входящая в группу объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», уточняют два собеседника РБК.

В рамках сделки, которая пройдет по схеме cash in (инвестор вложит деньги в развитие компании), Сбербанк готов инвестировать в интернет-бизнес Rambler Group 9-11 млрд руб., новый совладелец рассматривает возможность изменить структуру управления интернет-холдингом, но не планирует персональных кадровых перестановок, сказал собеседник РБК, по словам которого, представители банка получат места в совете директоров интернет-компании. По словам другого источника, сумма инвестиций составляет около 11 млрд руб.

Ранее представители Rambler Group указывали, что ведут переговоры со Сбербанком о реструктуризации своих долгов. По состоянию на апрель этого года ключевые активы интернет-холдинга были заложены по кредитам банку «Траст». Долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей», заявлял в феврале предправления «Траста» Александр Соколов.

Сбербанк рефинансирует долги компаний Мамута, но покупка доли в интернет-холдинге и реструктуризация задолженности — две параллельные сделки, говорит собеседник РБК. «Сбербанк войдет в капитал, часть этих средств будет направлена на погашение долга перед «Трастом», — утверждает еще один источник РБК, близкий к сделке.

РБК направил запрос в Сбербанк. В Rambler Group отказались от комментариев.

В феврале Марк Завадский, вице-президент Сбербанка и директор по развитию экосистемы SberX, говорил РБК, что «если посмотреть на крупнейшие экосистемы, такие как Alibaba, Amazon, в них существенную долю занимают активы, поставляющие развлекательный контент».

«Это дает более высокую частотность и продолжительность контакта с аудиторией, соответственно, и большую лояльность клиентов. Мы также рассматриваем для себя индустрию развлечений как одно из ключевых направлений развития экосистемы Сбербанка и анализируем различные варианты нашего участия. С точки зрения потенциала рынка и его емкости, формирования нового клиентского опыта и диапазона выбора услуг, это для нас одно из приоритетных направлений», — отмечал он.

Rambler Group

В интернет-холдинг Александра Мамута (ранее назывался Rambler & Co.) входят зарегистрированные как СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com. В прошлом году частью холдинга стал онлайн-кинотеатр Okko.

В январе 2019 года ежедневная аудитория интернет-проектов и приложений Rambler Group на десктопах и мобильных устройствах приближалась к 4,5 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. По этому показателю группа занимала девятое место среди всех представленных в Рунете холдингов (на первом месте — Mail.Ru Group с 29,9 млн, на пятом — Сбербанк с 9,5 млн человек).

Rambler Group не раскрывает финансовые показатели. В 2017 году выручка по РСБУ головного для интернет-холдинга ООО «Рамблер интернет холдинг» составляла 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 117 тыс. руб., заемные средства и кредиторская задолженность на 31 декабря — 5 млрд руб. Данные за 2018 год не опубликованы.

Мария ИСТОМИНА