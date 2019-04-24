24.04.2019 08:20 478

Органы власти и организации бюджетной системы в 2018 году допустили нарушения на 772,7 миллиарда рублей, сообщила Счетная палата (СП) в своем годовом отчете.

Количество нарушений выросло на 43 процента, до более чем 9 тысяч, но сумма при этом упала почти в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Самые чувствительные нарушения — в госзакупках (на 294,6 миллиарда), впрочем и в этой сфере их становится меньше, отмечает замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

На втором месте — нарушения при формировании и исполнении бюджетов (268,2 миллиарда). Основная причина заключается в позднем поступлении средств. "Наибольший объем бюджетных ассигнований по-прежнему приходится на конец года. Объемы бюджетных ассигнований по отдельным главным распорядителям формировались и корректировались в течение 2018 года без учета анализа уровня исполнения расходов за предшествующие периоды", — говорится в отчете. Особенно это повлияло на реализацию приоритетных проектов и программ.

В частности, расходы по 12 главным распорядителям средств исполнены на уровне менее 90 процентов.

Среди них Федеральное агентство по делам национальностей (исполнило бюджетные ассигнования только на 72,6 процента), Росморречфлот (78,2), Росавиация (79,6), минкультуры (83,5), "Роскосмос" (83,9). Также в числе ведомств с минимальным уровнем исполнения бюджета названы минпросвещения, Казначейство, Роснедра, минспорт, Росводресурсы, минэкономразвития и минюст.

При ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности представители госорганов допустили нарушения на 95 миллиардов рублей, а в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов — на 70,7 миллиарда рублей. На все прочие нарушения пришлось 44,2 миллиарда.

По материалам СП правоохранительные органы в 2018 году возбудили 40 уголовных дел и провели 78 проверок. Сами инспекторы Счетной палаты возбудили 81 дело об административных правонарушениях, наложенные штрафы составили 85 миллионов рублей. К административной ответственности привлечено 41 должностное лицо, а 21 чиновник — уволен.

В бюджетную систему России и бюджет Союзного государства возвращено 7,6 миллиарда рублей.

Проверки в первую очередь должны приводить не к наказаниям нарушителей, а к предотвращению самих нарушений, считает Баранов. Помочь сокращению нарушений при расходовании бюджетных средств должен переход к цифровизации. Тогда все процедуры можно будет перевести в стандартный вид, на типовые алгоритмы. В случае неверных шагов со стороны конкретных исполнителей система будет в автоматическом режиме блокировать дальнейшее проведение операции или выдавать предупреждение о возможном нарушении, поясняет эксперт.

Евгений ГАЙВА

