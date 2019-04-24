24.04.2019 08:30 462

«Показатель немонетарной бедности — это перспективное, новое направление, которое мы внедряем и активно апробируем», — сообщила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова в ходе заседания Научно-методологического совета Росстата во вторник, 23 апреля.

В настоящее время Росстат проводит первые экспериментальные расчеты индексов немонетарной бедности, отметила она. «В целом, уже с 2020 года, если будет принято такое решение, мы можем их публиковать», — отметила Фролова. Данные в следующем году предполагается представить как в целом по стране, так и в региональном разрезе.

Индексы немонетарной бедности — это, например, индекс материальных деприваций (лишений): он показывает долю домохозяйств, которые из-за нехватки средств не могут позволить себе питание мясом, курицей, рыбой; поддержание жилища в тепле; стиральную машину и т.д.

Какие методы измерения бедности использует Росстат

Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По данным Росстата за 2018 год, уровень бедности составил 12,9%, доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума (в 2017 году — 19,3 млн человек, или 13,2%).

Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения. Для оценки выполнения национальной цели по борьбе с бедностью будет использоваться именно методика измерения абсолютной бедности.

С 2018 года Росстат начал считать также и показатель относительной бедности. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 40% (50 или 60%) от национального медианного дохода. Население ниже этого порога является бедным. Согласно данным за 2016 год, представленным Фроловой на совете Росстата, уровень относительной бедности в 2016 году составил 14% — столько граждан имеют доходы ниже 50% медианного дохода в целом по России. А согласно данным Росстата, опубликованным в конце 2018 года (*.doc), в 2017 году такая доля населения составила уже 18%.

Суть нового измерения бедности

Методика расчета немонетарной бедности включает в себя измерение бедности населения по трем индексам. Предварительные расчеты за 2016 год были представлены в рамках заседания Научно-методологического совета.

Индекс многомерной бедности — показатель, характеризующий многокритериальную бедность населения и ее глубину. Индекс учитывает проявления бедности по 14 направлениям: уровень здоровья, образования, занятость, питание, одежда и обувь, базовые товары, медицина, средства коммуникации, базовые потребности, общение и отдых, крупные покупки, доходы, жилье, окружающая среда. К бедным относятся те домашние хозяйства, для которых характерно состояние бедности по крайней мере по четырем направлениям.

Индекс материальной депривации — метод определения относительной бедности, в рамках которой критерии бедности устанавливаются в сравнении с преобладающим в стране стандартом уровня жизни через выявления деприваций (лишений). Например, в семье не хватает средств на замену изношенной одежды, нет финансовой возможности приобрести мобильный телефон или компьютер, в жилье нет горячего водоснабжения, не хватает денег, чтобы пригласить гостей на семейное торжество и др. Всего в списке деприваций — 16 показателей. Ниже порога бедности по материальной депривации оказываются те домохозяйства, которые испытывают как минимум шесть материальных деприваций.

Согласно первым результатам расчета индекса, в бедности живут 12% российских домохозяйств без детей (по методике абсолютной бедности — лишь 3,2%), 12,8% — с одним ребенком, 16,9% — с двумя детьми, 33,8% — с тремя и более детьми (против 51% по абсолютной методике).

Индекс социальной исключенности характеризует наличие или отсутствие у человека доступа к социально значимым услугам, его включенность в социальные коммуникации, а также финансовое положение. Индекс рассчитывает неспособность индивида полностью участвовать в жизни общества. Согласно предварительным расчетам индекса, 6,2% домохозяйств без детей являются бедными, 5,1% с одним ребенком, 6,5% с двумя и 16,8% домохозяйств с тремя и более детьми.

Целевая статистика для борьбы с бедностью

Для оценки выполнения майского указа президента Росстат также расширил выборку исследования бедности четырьмя целевыми группами населения:

работающие бедные (по полу, возрасту и виду экономической деятельности);

малоимущие семьи (с детьми в возрасте до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, а также с детьми-инвалидами);

инвалиды трудоспособного и старше трудоспособного возраста;

старшее поколение.

Сейчас выборка Росстата построена по принципу случайного отбора, пояснила Фролова. «У нас существует выборка, она построена по принципу случайного отбора и, естественно, что мелкие группы населения не могут в нее попасть. Мы избрали для себя и нашли поддержку в новом практическом подходе — дезагрегация, основанная на целевых группах обследуемых выборках», — сообщила она.

Юлия СТАРОСТИНА