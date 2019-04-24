24.04.2019 08:40 490

До конца года еще в 36 городах появятся центры услуг для предпринимателей "Мой бизнес", сообщила директор департамента инвестиционной политики минэкономразвития Милена Арсланова. Работать они будут по тому же принципу, что и многофункциональные центры "Мои документы", только услуги будут предоставлять бизнесу, а не физлицам.

В таких центрах можно будет получить более 1000 видов услуг. "Можно заказать маркетинговое исследование, можно попросить организовать участие в выставке или обучение сотрудников, можно обратиться за гарантией или микрозаймом", — рассказала замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Олеся Тетерина. Кроме того, специалисты центра помогут предпринимателю пройти путь по получению сертификатов на товар, работу или услугу. Там же можно будет получить оценку экспортного контракта, чтобы быть уверенным, что иностранные контрагенты не обманули. На базе таких центров будут работать региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей. Они проконсультируют бизнесменов, если у тех возникнут юридические трудности.

Бизнес-услуги будут оказываться либо бесплатно, либо по льготным ценам

Эти услуги бизнес получит либо бесплатно, либо по льготным ценам, на условиях софинансирования региональных и федерального бюджетов. "К примеру, за управленческий аудит, который стоит на рынке около миллиона рублей, компания заплатит от 5 до 50 процентов цены в зависимости от того, какой размер софинансирования установят региональные власти. Софинансирование на уровне 5 процентов — обязательное требование, чтобы предприятие ценило услугу, которую ему оказывает инфраструктура", — сказала Тетерина.

Создание таких центров предусмотрено федеральным проектом "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (часть нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы"). 34 таких центра уже работают в крупных городах, в рамках нацпроекта будет создано еще как минимум 100.

Нацпроект предусматривает также создание онлайн-платформы, на которой будут собраны все меры поддержки бизнеса. По словам Арслановой, средства на ее создание уже выделены, запустить ее министерство планирует в середине 2020 года.

Один из таких центров был открыт в Симферополе год назад. За это время его сотрудники 11 тысяч раз проконсультировали предпринимателей, зарегистрировали 140 новых малых предприятий, рассказали пяти тысячам крымчан о том, как они могут создать свой бизнес.

В конце этой недели откроется центр "Мой бизнес" в Ноябрьске, который станет самым северным центром поддержки бизнеса в стране. Там, по информации региональных властей, планируется помимо прочего разместить еще и рабочие места для приглашенных организаций, которые так или иначе регулирует работу бизнеса: ФНС, Росреестр, Росимущество и других.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Популяризация предпринимательства". На его реализацию планируется направить 481,5 миллиарда рублей. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22 процентов до 32,5 процента в последующие шесть лет.

Надежда ТОЛСТОУХОВА

