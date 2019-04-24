24.04.2019 08:50 465

В Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством: блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность. Об этом «Известиям» рассказали в Минэкономразвития. Без лояльных к современным технологиям правовых режимов многие продукты практически невозможно вывести на рынок, поддержали эксперты законопроект МЭР. Однако участники рынка предупредили: высок риск, что при переходе от локального регулирования к общему бизнес столкнется с серьезными бюрократическими барьерами.

Режим эксперимента

Проекты в инновационных сферах, не подпадающие под действующее законодательство, планируют запустить в Москве, Пермском крае, Калининградской и Калужской областях в рамках так называемых регуляторных песочниц, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Замминистра Савва Шипов уточнил через пресс-службу, что речь идет о блокчейне, нейротехнологиях и искусственном интеллекте, квантовых технологиях, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, а также о криптовалютах. По его словам, основная цель «правовых песочниц» — стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

В пресс-службе правительства Калужской области «Известиям» заявили, что рассматривают запуск проектов в области управления большими данными. Предполагается, что песочницы будут созданы в самой Калуге, Обнинске и Жуковском муниципальном районе, уточнили в Минкомсвязи региона.

Пермскому краю экспериментальный режим интересен как площадка, позволяющая безболезненно адаптировать нормы, потерявшие актуальность, к современным условиям. Называть конкретные направления бизнеса, для которых могут использоваться песочницы, представители края посчитали преждевременным, так как закон пока не принят.

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, что в регионе целесообразнее всего использовать режим песочниц для внедрения блокчейна и управления интеллектуальными правами. По его словам, из-за географического положения и отсутствия существенных природных запасов в области ставка будет сделана на развитие интеллектуальных ресурсов, например биотехнологий.

В пресс-службе московской мэрии на вопросы «Известий» о том, какие технологии могут быть протестированы в столице, не ответили.

Легко в учении

Многие продукты новой технологической революции либо требуют особой сертификации, либо вообще находятся за рамками действующего законодательства, подчеркнул президент ассоциации IT-компаний «Руссофт» Валентин Макаров. Вывести на рынок новации, связанные, например, с медициной или умной энергетикой, невозможно без «гильотины» требований к безопасности, стандартов или лицензий. Однако адаптировать под эти технологии федеральное законодательство крайне рискованно, так как их последствия пока малоизучены.

— Так называемая активная телемедицина, предполагающая взаимодействие с пациентом онлайн, содержит риски для жизни человека, поэтому опасно разрешать ее на территории всей страны сразу, — пояснил Валентин Макаров.

Существующие законы действительно часто не соответствуют экономическим реалиям, добавил член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Например, уже много лет те же криптовалюты активно обращаются по всему миру, однако фактически их использование большинством стран никак не регламентируется, в том числе в России. Регуляторные песочницы станут эффективны, если будут использоваться как полигоны для норм, которые смогут адаптировать правовую среду к новому технологическому укладу. Однако песочницы могут стать и гаванью для лоббизма интересов узкого круга организаций или представителей власти, предупредил Кирилл Кабанов.

Впрочем, даже если новый режим будет использоваться абсолютно независимыми добросовестными компаниями, у них в любом случае возникнут сложности с выводом продукта на рынок по всей стране, добавил директор фармкомпании «Биовитрум» Владимир Цимберг. По его словам, маловероятно, что федеральные контрольно-надзорные органы будут смягчать требования к продукту только по той причине, что он доказал свою безопасность в рамках песочницы. И есть риск, что инвестиции в разработки в рамках либерального правового режима натолкнутся на бюрократические барьеры при попытке их коммерциализации.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

