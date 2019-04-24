24.04.2019 09:00 479

С каждым годом количество изобретений в мире растет, а вместе с этим растет и нагрузка на патентные ведомства. С таким объемом работы можно справиться только с помощью технологий и объединив усилия, пришли к выводу участники II Международной конференции "Цифровая трансформация: Фокус на IP". Раньше патентные ведомства конкурировали между собой, теперь же сотрудничают и обмениваются информацией.

Российское патентное ведомство — Роспатент — также становится цифровым. Более 200 тысяч заявок в год требуют оперативной обработки, уже сейчас они подаются и обрабатываются в электронном виде. Как рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев, сейчас Роспатент работает над цифровыми платформами для потребителей патентной информации и разрабатывает пилотные решения по регистрации и охране объектов интеллектуальной собственности.

Патентная система сегодня вовлечена во все отрасли и экономические процессы, отметил заместитель генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Такаги Йошиюки. Чтобы справиться с возрастающей нагрузкой, государство, бизнес, промышленность и экспертное сообщество должны работать сообща. ВОИС, в частности, выпустил более 60 рекомендаций по цифровизации национальных патентных ведомств. Один из главных вопросов, который сегодня перед ними стоит, — это обеспечение безопасности транзакций, поэтому необходимо внедрять электронную подпись, прописывать политики безопасности и обеспечивать ведомства необходимой цифровой инфраструктурой.

Также Такаги Йошиюки обратил внимание на ускоренный рост данных — большая часть их объема была создана в последние два года. Такая динамика ставит в том числе и перед патентными ведомствами вопрос хранения и эффективного использования огромных массивов информации.

Эффективное использование результатов интеллектуальной собственности невозможно без изменений в законодательство. Большой шаг в этом направлении Россия сделала десять лет назад, когда нормативное регулирование в сфере интеллектуальных прав было кодифицировано и прописано в Гражданском кодексе. В ближайшие полтора-два года будет принято еще несколько изменений, рассказал замминистра юстиции Денис Новак. Несколько законопроектов в сфере интеллектуальной собственности сейчас находятся на разных этапах разработки, при этом он подчеркнул, что запрос идет от экспертов и бизнеса.

Большая часть объема данных была создана в последние два года. Такая динамика остро ставит перед патентными ведомствами вопрос хранения и использования информации

Предполагается, в частности, внести изменения в Гражданский кодекс, которые допустят использование 3D-моделей при подаче патентной заявки и привлечение внешних экспертов к оценке этой заявки. Также будет упрощена регистрация лицензионных договоров. Планируется создать базы для более активного использования объектов интеллектуальной собственности в качестве залога для привлечения кредитов. Обсуждается, по словам Новака, и "более дружелюбный" налоговый режим использования объектов интеллектуальной собственности. Один из законопроектов предусматривает использование технологий для досудебного урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности.

Евгения НОСКОВА