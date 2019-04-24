24.04.2019 09:10 497

Сбербанк станет владельцем 46,5% Rambler Group. У текущих акционеров медиахолдинга — компаний A&NN миллиардера Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной (стала миноритарием Rambler Group в 2018 году в результате объединения группы с онлайн-кинотеатром Okko, принадлежавшим ей) останется 46,5% и 7% соответственно. Стороны подписали юридически обязывающие документы, закрыть сделку они планируют после согласования с ФАС. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in), получение денежных средств текущими акционерами медиахолдинга не предполагается, говорится в релизе. Сумма сделки там не уточняется. Источники РБК и «Коммерсанта» ранее сообщали, что Сбербанк вложит в Rambler Group около 11 млрд рублей. Часть средств пойдет на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group, остальное — на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ, указывается в пресс-релизе.

На базе Rambler Group компании намерены создать нового «лидера российского рынка медиа и развлечений», говорится в релизе. Экосистема Сбербанка дополнится сервисами и брендами Rambler Group, включая один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров — Оkkо, кинотеатр «Художественный», а также более чем 30 интернет-ресурсами: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, «Rambler.Касса» и другими. Ежемесячное количество уникальных пользователей цифровых активов составляет на данный момент 56 млн человек, согласно официальному сообщению. Крупнейший в России оператор кинотеатров — объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» — в сделку не войдет. Но они будут «плотно взаимодействовать» с с сервисами Rambler Group в рамках операционного партнерства, указывается в сообщении.

Сделка с крупнейшим банком позволит Rambler Group «предложить принципиально новый пользовательский опыт, что приведет к расширению клиентской базы и повышению лояльности пользователей», заявил Александр Мамут, слова которого приводятся в сообщении. Президент Сбербанка Герман Греф назвал соглашение «знаковым« для всего российского медиа рынка.

После завершения сделки в совете директоров компании будет по трое представителей Сбербанка и A&NN и один представитель Era Capital.

«Сбербанк последовательно строит вокруг себя цифровую экосистему и уже создал немало digital-продуктов. При этом он обладает огромными ресурсами. Рамблер — один из крупнейших интернет-холдингов по объему трафика, но у него есть традиционные для российского рынка проблемы с ресурсами и стратегией. Для продуктов Сбербанка пригодятся сервисы Рамблера и трафик его сайтов. Бродяга-Рамблер наконец-то нашел пристанище в лоне корпорации с четкой стратегией и почти $13 млрд прибылью», — рассуждает старший инвестиционный менеджер международного венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов.

Как шли переговоры

Впервые о том, что Сбербанк и Rambler ведут переговоры, сообщило 21 февраля агентство Reuters. Агентство отмечало, что мнения топ-менеджеров Сбербанка о сделке расходились: основная часть команды якобы против, но за соглашение выступали, в частности, Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. Представители как Сбербанка, так и Rambler Group тогда информацию Reuters опровергли.

Однако Сбербанк тогда сообщил, что обсуждает с Rambler Group рефинансирование ее кредитов в банке «Траст». Необходимость перекредитования вызвана непростой финансовой ситуацией в группе Мамута, заявил тогда глава «Траста» Александр Соколов. По его словам, речь идет о долге «на миллиарды рублей». «Траст» в переговорах Сбербанка и Rambler не участвовал и «не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать», добавлял банкир.

«Траст» получил задолженность холдинга Мамута в ноябре 2018 года от банка «Открытие», проходившего реорганизацию. Кредит в «Открытии» Rambler Group впервые взяла в 2014 году, когда Мамут был миноритарным акционером банка, писали «Ведомости». После кредитное соглашение продлевалось. В августе 2017 года Центробанк начал санацию «Открытия», чуть больше года спустя проблемные активы организации передали в банк плохих долгов, создававшийся на базе «Траста».

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Ведомостям», что Rambler Group с начала 2018 года погасила более $140 млн кредитной задолженности и не имеет просрочки ни по одному из кредитов.

В начале апреля «Траст» получил доли в юридических лицах холдинга в качестве залога, следует из данных базы СПАРК. Это доли в ООО «Рамблер&Ко Медиа», в ООО «Рамблер Групп», ООО «Рамблер интернет холдинг», а также в ООО «Компания Афиша», которые были залогами по кредитам Rambler в «ФК Открытие» и которые были переоформлены на «Траст», пояснил «Интерфаксу» представитель Мамута.

В минувшую субботу, 20 апреля, Сбербанк впервые подтвердил, что ведет переговоры с Rambler Group. Что именно обсуждают кредитная организация и интернет-холдинг, пресс-служба госбанка тогда не уточнила. Факт переговоров — также без подробностей — подтвердил и Rambler.

Мог быть «Яндекс»?

О том, что Сбербанк проявляет интерес к значительной доле в крупной российской интернет-компании, сообщалось еще осенью, но тогда речь шла о «Яндексе». The Bell и «Ведомости» с ссылкой на источники сообщили, что госбанк ведет переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем. Акции интернет-гиганта на фоне новостей тогда потеряли более 5%. Греф и и Хасис, впрочем, факт переговоров с «Яндексом» в разговоре с «Ведомостями» опровергли. Волож обсуждать информацию газеты отказался.

Сбербанк уже давно является акционером «Яндекса» — в 2009 году, перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке, банк приобрел за €1 «золотую акцию», которая дает банку право наложить вето на продажу более 25% акций компании. Это была страховка от перехода «Яндекса« под контроль иностранцев. Сейчас «Яндекс» и Сбербанк развивают ряд совместных проектов, в частности «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff, Александр БАУЛИН, Forbes Staff

