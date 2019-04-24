24.04.2019 09:20 530

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная Минфином и ЦБ, предполагает кардинальное изменение системы переходов и взимания вознаграждения негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Граждане наконец будут избавлены от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб. При этом фондам придется выбирать стратегию — либо долгосрочное инвестирование, но редкое получение вознаграждения или же краткосрочное, предполагающее частый доход, но несущее высокие риски.

Правила переходов граждан между НПФ будут серьезно трансформированы, следует из текста законопроекта об ИПК, с которым ознакомился "Ъ". Близкий к разработке концепции собеседник "Ъ" подтвердил его аутентичность, но указал, что эта версия датирована февралем. «Законопроект был серьезно трансформирован, но в этой части остался прежним»,— пояснил он. Согласно тексту законопроекта, если гражданин решит поменять один НПФ на другой в системе ИПК, его новые взносы сразу будут передаваться в фонд, в который он приходит, а основные средства будут переданы в недельный срок после их фиксации. Период фиксации устанавливается фондом в пенсионных правилах по ИПК, но не может быть более пяти лет с момента заключения участником системы договора с фондом.

Сейчас пенсионные накопления в случае «досрочного» перехода передаются в первом квартале следующего года после года, в котором гражданин написал заявление о смене страховщика. При этом накопленный инвестдоход может быть потерян, если с момента предыдущей фиксации прошло менее пяти лет. Если гражданин напишет «срочное» заявление, то все его средства, включая инвестдоход, будут переданы новому страховщику по истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

От сроков фиксации зависит переменная часть вознаграждения НПФ (success fee). Согласно законопроекту, инвестдоход фонд разносит на счета своих клиентов по ИПК именно за период между фиксингами. И только в момент разнесения дохода НПФ имеет право взять причитающийся ему success fee (не более 15% от инвестдохода). Сейчас фонды разносят инвестдоход ежегодно и, таким образом, имеют право выбирать success fee раз в год.

По новым правилам разнести по счетам граждан убыток фонд уже не сможет, то есть в период между фиксингами он либо должен получить прибыль, либо за счет собственных средств восполнить убыток. Если НПФ получит убыток на дату назначения гражданину выплат по ИПК, он также будет должен восполнить его из капитала. Вместе с тем в системе ИПК сохранится введенная для НПФ с прошлого года постоянная часть вознаграждения — фонд сможет ее получать раз в месяц, но не более 0,75% от стоимости чистых активов в год.

В Банке России и Минфине не ответили на запрос "Ъ". «Если фондам будет позволено устанавливать для себя разный срок фиксинга, то это создаст сложную систему балансиров между интересами акционеров, менеджмента НПФ и их клиентов»,— считает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, акционеры заинтересованы в более частом получении дохода, а значит, будут настаивать на как можно более частом получении success fee и уменьшении срока фиксинга. Менеджмент фондов будет стремиться к более длинному периоду фиксинга, чтобы иметь более долгий период безубыточности.

Клиент же, скорее всего, будет выбирать НПФ с коротким фиксингом. «Люди, ориентируясь на синицу в руках и понимая, что в подобных НПФ стратегия консервативная, будут стремиться гарантировать себе стабильный заработок или хотя бы безубыточность на более коротких периодах,— полагает эксперт.— В результате баланса этих различных интересов мы увидим, какие НПФ готовы смотреть на свою инвестиционную стратегию более стратегически и играть вдолгую, а кто мыслит более короткими горизонтами».

При выходе на пенсию участник системы ИПК может для выплат выбрать и другой НПФ и даже страховую компанию (время начала участия страховщиков в системе будет установлено в профильных законах) при условии, если та вступила в систему гарантирования ИПК (см. справку). При назначении пожизненной пенсии фондом деньги поступают в резерв пожизненных выплат НПФ, при этом фонд обязан обеспечить ежегодную индексацию на уровень инфляции предыдущего года. Требование к фондам гарантированно индексировать назначенную пенсию на уровень инфляции, полагает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, заставит НПФ быть предельно консервативными по портфелю резервов пожизненных выплат, срезая возможную доходность за счет предельного сокращения рисковых инвестиций.

Илья УСОВ