24.04.2019 09:40 515

Правительство с 2020 года планирует ввести конкурсный принцип определения банков, которые смогут выдавать льготные автокредиты и получать компенсацию из бюджета. Господдержку получат те, кто пообещает продать автомобили на наибольшую сумму, использовав меньше всего господдержки. Это не должно сказаться на конечном покупателе, полагают эксперты, но банки с низкой долей на рынке потеряют доступ к госсубсидированию.

Минпромторг меняет механизм выделения господдержки по программе льготного автокредитования. Согласно проекту поправок, с 2020 года распределение субсидий будет проходить на конкурсной основе: с 1 октября по 1 ноября 2019 года Минпромторг соберет с кредитных организаций заявки на участие в отборе, и шанс его пройти будет тем выше, чем больший объем продаж автомобилей в кредит в 2020 году на 1 руб. субсидии пообещает компания. За недостижение обещанного ее будут штрафовать. Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака от 31 января. Сейчас банки сначала выдают кредиты, а потом подают в Минпромторг заявки на субсидию. Конкурсный принцип предлагается применять и к другим мерам господдержки промышленности, в том числе к субсидированию лизинговой ставки. По идее Дмитрия Козака, новая система распределения госсредств повысит эффективность поддержки промышленности.

Программа льготного кредитования работает в основном в легковом сегменте, а после введения ограничения на стоимость автомобиля в 1 млн руб. коммерческий транспорт практически выпал из нее, поясняет источник "Ъ" на авторынке. За время действия программ в 2019 году (март—апрель) по ним было продано свыше 5 тыс. автомобилей Kia — почти четверть от всех реализованных в России моделей Rio, сообщили "Ъ" в автоконцерне. В Hyundai говорят, что на льготные программы приходится примерно половина выданных автокредитов.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» показывают свою высокую эффективность, говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. При запуске программ господдержки розничные продажи в кредит автомобилей, попадающих под условия, выросли в среднем на 20%, поясняет он. ВТБ в марте—апреле выдал более 5 тыс. автокредитов с господдержкой (33% от всех автокредитов) на сумму 2,3 млрд руб. Глава департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова говорит, что госпрограммы стали ключевым драйвером спроса на рынке автокредитования в первом полугодии. Она отмечает, что сокращение бюджета программы в три раза в 2019 году и снижение стоимости автомобиля существенно ограничили выбор моделей и снизили объем льготных автокредитов. Источники "Ъ" на рынке говорят, что в среднем у крупных банков льготные программы составляют около 10% в общем объеме автокредитов. В «Уралсибе» "Ъ" сказали, что госпрограммы пользовались у населения популярностью за счет реальной возможности получить скидку на автомобиль, среди заемщиков банка наиболее востребованной была программа «Семейный автомобиль». 41–43% льготных сделок приходится на Lada, подсчитали в банке, при этом лидеры продаж в рамках стандартных программ — иностранные бренды.

Ведение реестра получателей субсидий на основании отбора логично, полагает Наталья Русова, но такой подход может отразиться на участниках, имеющих низкую долю на рынке: они просто не смогут участвовать в распределении субсидий. Источник "Ъ" на рынке добавляет, что это не должно затруднить вход новых игроков на рынок автокредитования.

Изменения приведут к тому, что участие в программах будет интересно только банкам, у которых есть партнерские выдачи по бюджетным автомобилям, говорит Сергей Удалов из «Автостата», и на рынке в итоге останутся только ключевые игроки. При этом на покупателе это сказаться не должно, полагает он: клиенты будут ограничены в выборе банков, но это будут игроки, на долю которых и так приходится основная часть таких кредитов. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что по льготным автокредитам изначально ограничен уровень ставки, что не должно привести к ее росту при сужении числа банков-участников.

Ольга НИКИТИНА

