24.04.2019 09:50 585

Конституционный суд защитил право граждан на повышенную плату за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и исключил из МРОТ выплаты за работу в выходные и праздничные дни. Соответствующее постановление публикует "РГ".

С жалобой на положения Трудового кодекса РФ в КС обратился Сергей Жаров, который до последнего времени работал сторожем в одной из компаний города Бодайбо Иркутской области с окладом чуть более четырех тысяч рублей. По всей вероятности, сумма была рассчитана таким образом, чтобы с учетом всех выплат, включая оплату сверхурочной работы, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, зарплата работника доходила до МРОТ. Однако Жаров посчитал, что такие расчеты нарушают его право на получение справедливой заработной платы. В суде общей юрисдикции мнения разделились: Бодайбинский горсуд постановил, что основой зарплаты должен быть МРОТ, но апелляционный суд это решение отменил. И тогда Жаров обратился в КС с жалобой на то, что закон позволяет работодателю лишить его права на повышенный размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.

КС РФ напомнил, что статья 37 Конституции РФ гарантирует каждому право на вознаграждение за труд "не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда"

Изучив обстоятельства дела, КС напомнил, что статья 37 Конституции гарантирует каждому право на вознаграждение за труд "не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда". При этом ранее в своих решениях суд уже указывал, что определение конкретного размера заработной платы должно учитывать необходимость реального повышения размера оплаты труда в тех случаях, когда этого требуют обстоятельства.

- Оплата труда работника может состоять из заработной платы, установленной для него с учетом условий труда и особенностей трудовой деятельности, и выплат за осуществление работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при выполнении работы, производимой в то время, которое предназначено для отдыха, — указал КС РФ.

Иной подход приводил бы к нарушению принципа равенства перед законом и судом: условия труда, скажем, в будний и праздничный день, в ночную или дневную смену разные, а зарплата одинаковая. Между тем принципы юридического равенства предполагают обязанность государства "установить правовое регулирование в сфере оплаты труда, которое обеспечивает справедливую, основанную на объективных критериях заработную плату всем работающим и не допускает применения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении". Оспоренные положения ТК РФ не противоречат Конституции, постановил КС, однако правоприменительные решения по делу Сергея Жарова подлежат пересмотру. "Взаимосвязанные положения статей 129, 133 и 133.1 ТК по своему смыслу не предполагают включения в состав зарплаты работника, не превышающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни", — постановил КС.

Мария ГОЛУБКОВА (Санкт-Петербург)





