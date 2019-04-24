24.04.2019 10:00 565

Наблюдательный совет ВТБ по итогам 2018 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 15% от чистой прибыли по МСФО, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, который возглавляет наблюдательный совет госбанка, передает «Интерфакс». Остальная часть прибыли «пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка», сказал Силуанов.

Общий принцип, который действует для государственных компаний и банков, — они должны платить дивиденды в размере от 50% от чистой прибыли по МСФО. По словам Силуанова, решение об «исключении из общего принципа» было принято в связи с «ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых банков, обусловленным внедрением стандарта «Базель III»».

Силуанов напомнил, что внедрение стандартов «Базеля III» потребовало от ВТБ докапитализации 450 млрд рублей в 2017-2019 годах. Вместе с тем стратегия развития банка предусматривает возвращение к выплатам 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2019 года, добавил первый вице-премьер.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2018 года составила 178,8 млрд рублей (выросла на 48,9%), таким образом, ВТБ направит на дивиденды 26,8 млрд рублей. В прошлом году госбанк выплатил дивиденды на 73,5 млрд рублей (61% от чистой прибыли за 2017 год).

Основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества (60,9%), крупнейшим миноритарием является банк «ФК Открытие» (14,7%), доля остальных миноритариев — менее пяти процентов. У ВТБ три типа акций — обыкновенные и два класса привилегированных, однако в прошлом году банк принял новую дивидендную политику, согласно которой дивидендная доходность будет равной для всех типов акций.

Биржевые котировки акций ВТБ отреагировали на новость о размере дивидендов небольшим падением — минус 0,67%.

Глава ВТБ Андрей Костин не раз высказывал недовольство тем, как внедряются стандарты «Базеля III». Среди надбавок к достаточности капитала по «Базелю III» — надбавка за системную значимость. К январю 2019 года надбавку планировалось довести до 1% от взвешенных по риску активов, однако в итоге ЦБ решил отсрочить повышение до января 2020 года.

В сентябре 2018 года Костин говорил, что для ВТБ цена вопроса за повышение надбавок — 450 млрд рублей за три года, что значит «4,5 трлн невыданных кредитов в экономику». Силуанов в октябре прошлого года отмечал, что из-за новых требований к капиталу правительство может оказать ВТБ поддержку. В октябре Костин говорил, что ждет «промежуточного решения» вопроса о внедрении стандартов «Базеля». «ЦБ уже объявил о том, что они растянут [внедрение стандартов] на год, а Минфин подвинется по дивидендам, я думаю», — говорил глава госбанка на инвестфоруме Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Георгий ПЕРЕМИТИН, Forbes Staff

