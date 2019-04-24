24.04.2019 10:20 718

Столичные полицейские разоблачили банду, специализировавшуюся на краже средств с банковских карточек россиян. Успешная операция на счету оперативников угрозыска УВД по Юго-Западному округу Москвы.

"Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку смс-уведомлений с текстом "Ваша карта заблокирована" и указывали телефонный номер, на который необходимо было перезвонить для ее разблокировки, — рассказала подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В дальнейшем в ходе телефонного разговора участники группы узнавали у потерпевших их персональные данные и реквизиты карт".

Получив необходимые сведения, мошенники снимали денежные средства с чужих счетов через банкоматы либо покупали по банковским картам обманутых россиян дорогостоящую технику в интернет-магазинах. "По версии следствия, подозреваемые отправили гражданам более 500 подобных сообщений", — отметили в МВД.

В Москве и Подмосковье задержаны пятеро членов организованного преступного сообщества. Трое из них — уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Суд уже заключил всех пятерых под стражу.

По словам Ирины Волк, при проведении обысков по месту жительства фигурантов и в двух торговых павильонах, где задержанные продавали приобретенную за чужие средства технику, обнаружено более 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт. Также оперативники изъяли 9 ноутбуков, 13 планшетов и 4 диска с базами абонентских номеров.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников задержанных.

В МВД настоятельно рекомендуют никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать трехзначный код, который расположен на оборотной стороне банковской карты — рядом с образцом подписи

В МВД отмечают, что кражи с банковских счетов в настоящее время совершаются чуть ли не чаще, чем уличные. Это преступление фигурирует в криминальных статистиках практически всех крупных российских городов.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД призывают соблюдать несколько правил. "Как только пришло сообщение о том, что ваша карта заблокирована и вас просят перезвонить по указанному телефону, немедленно обратитесь в банк — телефон клиентской службы указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-сообщении, за это может взиматься дополнительная плата, а также этим могут воспользоваться мошенники для получения ваших личных данных, необходимых им для совершения мошеннических действий", — рекомендуют полицейские.

Кроме того, никому и ни при каких обстоятельствах не следует сообщать трехзначный код, который расположен на оборотной стороне банковской карты (рядом с образцом подписи). Сотрудники служб безопасности банков никогда не станут его спрашивать.

Иван ПЕТРОВ