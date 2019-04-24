24.04.2019 10:30 565

АКБ "Бэнк оф Чайна" (дочерний банк Bank of China Limited) подал заявление о включении долга перед ним в размере около 928 миллионов рублей в реестр требований кредиторов ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", входящего в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, говорится в определении Арбитражного суда Республики Саха (Якутии).

Заявление банка суд рассмотрит 15 мая.

В марте ООО"А-Проперти" подало два заявления о включении долга перед ним в размере 9,9 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ПАО.

Кроме того, в производстве суда находятся на рассмотрении заявления АО "Российский сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) и индивидуального предпринимателя Павла Залина о признании ПАО банкротом.

Арбитраж 22 января по заявлению ООО "Кинг-95" ввел процедуру наблюдения в отношении Якутской топливно-энергетической компании.

Уголовные дела братьев

Мосгорсуд в марте продлил на три месяца срок содержания под стражей в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Также суд оставил под стражей на такой же срок еще одного фигуранта дела — экс-главу строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

Таким образом, суд отказался удовлетворить просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых на любую не связанную с реальным лишением свободы. При этом фигуранты дела совокупно проведут в СИЗО 15 месяцев.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.