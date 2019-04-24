Рубль дешевеет за ЕМ-валютами, но выглядит лучше из-за налогов и нефти

24.04.2019 11:00 470

Рубль дешевеет вслед за сырьевыми и развивающимися валютами, невзирая на завтрашний пик налоговых выплат и дорогую нефть, однако поддержка этих факторов, а также предстоящие сегодня аукционы ОФЗ, помогают рублю выглядеть лучше аналогов.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,97, и российская валюта теряет 0,4 процента от уровней предыдущего закрытия.

Вблизи отметки 64 за доллар участники рынка отмечают заметное предложение валюты, связывая это с экспортерами, которым завтра необходимо уплачивать НДПИ.

К евро рубль дешевеет на треть процента, к 10.30 МСК котировки были вблизи 71,73.

"Внешний фон против рубля — доллар сейчас растет против всех, но продажи (валюты) у нас были заметны в последние дни, думаю, они сохранятся и далее. На спайках же, скорее всего, будут продавать валюту как экспортеры, так и спекулянты, поскольку есть понимание, что при такой дорогой нефти существенное ослабление рубля вряд ли возможно", — сказал дилер крупного западного банка.

"На данный момент речь идет лишь о небольшой коррекции, но фиксация прибыли может принять более серьезный оборот в случае активных продаж на биржах США и нефтяном рынке", — согласна и Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Индекс доллара остается вблизи 22-месячных максимумов после хорошей экономической статистики США, существенные потери против американской валюты несут развивающийся и сырьевой сегменты форекса.

В фокусе внимания форекса пятничная публикация предварительных данных ВВП США за первый квартал, которые могут отразить сохранение роста американской экономики.

Баррель нефтяной марки Brent дешевеет на полпроцента и оценивается в $74,14, что по-прежнему недалеко от почти пятимесячного максимума $74,73, достигнутого накануне на фоне решения США отменить с мая все освобождения от запрета на покупку иранской нефти, ранее предоставленные восьми странам.

Пик налоговых выплат приходится на ближайший четверг, когда будет уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы, а затем 29 апреля пройдет уплата налога на прибыль.

В среду российский Минфин будет размещать 5-летнюю бумагу 26227, а также новую ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года. В предыдущие две недели рубль тестировал локальные максимумы после аукционов ОФЗ, на которых проходили рекордные размещения и отмечался рекордный же спрос на рублевый госдолг.

В фокусе внимания локальных рынков — пятничный совет директоров Банка России, по итогам которого регулятор может намекнуть на перспективы снижения ключевой ставки, что может поддерживать текущий иностранный спрос на ОФЗ, а через него — и курс рубля.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ