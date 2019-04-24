24.04.2019 13:00 587

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обращалась к Владимиру Путину по поводу ситуации с санируемым банком «Югра». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, видевший перечень документов по делу о хищении в кредитной организации. Делу в отношении Хотина был дан ход «на самом верху», подтвердил изданию сотрудник правоохранительных органов

О существовании письма Набиуллиной впервые стало известно на заседании Басманного суда Москвы по избранию меры пресечения экс-владельцу «Югры» Алексею Хотину F 154 19 апреля, передавал корреспондент РБК. Адресат обращения главы Центробанка тогда не назывался. О чем конкретно говорилось в письме и когда оно было отправлено, остается неизвестным и сейчас.

Письмо Набиуллиной, по данным «Ведомостей», предшествовало заявлению Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего «Югры», в ФСБ. Оно стало формальным поводом для начала расследования и, пишет газета, было инициировано Центробанком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос газеты, получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли поручения ФСБ заняться делом, ответил: «Не комментируем». В Басманном суде перенаправили в Следственный комитет. Там ранее заявляли, что не будут раскрывать подробности дела. ФСБ и Центробанк на запрос «Ведомостей» не ответили.

За что арестовали Хотина

Алексей Хотин — один из фигурантов дела о хищении и растрате 7,5 млрд рублей из средств банка «Югра». Банкир находится под домашним арестом до 18 июня. Такую же меру пресечения 22 апреля Басманный суд избрал для бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева.

Как выяснили «Ведомости» из письма Агентства по страхованию вкладов в ФСБ, хищение средств «Югры» было произведено через четыре кредита компаниям «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой». Займы оформлялись с 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017-го, были выданы под обеспечение аффилированных с Хотиным компаний, ликвидность которых не гарантирует возврат долга, пишет газета со ссылкой на АСВ.

В июле 2017 года Центробанк ввел в «Югру» временную администрацию. Обстоятельства ее введения были для российской банковской системы беспрецедентны — Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявив решения регулятора безосновательными и вредными для бюджета (последствий этот протест не имел).

В конце того же месяца у «Югры» была отозвана лицензия. Это стало крупнейшим в истории российских банков страховым случаем. Сумма выплат вкладчикам составила 170 млрд рублей. Еще в июле 2017 года ЦБ пришел к выводу, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходились на бизнес, связанный с проектами собственников банка. Как писал РБК в октябре 2018 года, в отношении десятков компаний-кредиторов была начата или готовилась начаться процедура банкротства (суммарно эти компании взяли кредиты в «Югре» на 270 млрд рублей).

Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $700 млн. Кроме того, компания «Комплексные инвестиции» Хотина занимает девятое место в рейтинге «Короли российской недвижимости».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff, Юлия КОТОВА, Forbes Staff

