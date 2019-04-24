24.04.2019 16:40 457

Передача с регионального на федеральный уровень расходов по уплате социальных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих россиян может привести к ухудшению баланса федерального бюджета, полагает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета в условиях угрозы санкций в отношении госдолга неправильно, сказал он, выступая на Совете законодателей РФ.

Финансирование платежей за неработающее население в фонд ОМС требует ежегодно около 600 млрд руб., отметил глава Минфина. По его словам, при обсуждении передачи этого финансового обязательства на уровень федерального бюджета необходимо «все взвешивать на весах».

«Конечно, здесь все равно нужно взвешивать все на весах, потому что, если эти обязательства перейдут на Федерацию, а Федерация тоже, сами понимаете, мы здесь балансируем бюджеты тоже на грани», — сказал Силуанов.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета создают «подушку безопасности на случай изменения внешних факторов и различных ограничений», продолжил он. «Нам тоже нужно иметь подушку безопасности. Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — подчеркнул первый вице-премьер, отметив, что Минфин «обязательно проанализирует ситуацию».

В ходе заседания совета председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил за освобождение регионов от обязанности платить страховые взносы за официально неработающее население. «Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень», — сказал он.

Сейчас бюджет ФОМС наполняется за счет взносов работодателей за своих работников и платежей, которые уплачиваются за неработающих граждан из региональных бюджетов. Однако у последних средств на эти платежи хронически не хватает.

«Платеж за неработающее население, консолидированный платеж в целом по России уже стал превышать дотацию, которую отдает федеральный бюджет на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, то есть фактически идет переток через региональный бюджет в бюджет фонда ОМС», — говорила в конце мая 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила рассмотреть возможность передачи финансирования взносов за неработающих с регионального на федеральный уровень.

В июне прошлого года Силуанов говорил, что Минфин готов рассмотреть возможность «централизовать» взносы в ФОМС за неработающее население («в первую очередь по части пенсионеров»), чтобы у регионов хватало денег для реализации положений нового майского указа президента. Тогда вопрос финансирования взносов оценивался в 500 млрд руб.

Юлия СТАРОСТИНА