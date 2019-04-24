24.04.2019 17:00 425

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила одно из предложений Совета законодателей, который провел заседание в Санкт-Петербурге. А именно — распространить льготную ставку на ипотеку на семьи с детьми-инвалидами.

- Мы предлагаем распространить льготные условия по ипотечному кредитованию, помимо многодетных, также и на семьи с детьми-инвалидами, — заявила спикер на встрече Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как ранее писала "РГ", в решении по итогам Совета законодателей, содержится рекомендация на эту тему. Речь идет о льготной ипотеке со ставкой 6 процентов. Право на такое предложение имеют семьи, в которых родился (или усыновлен) второй и последующие дети. При этом рождение или усыновление должно произойти в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Законодатели предлагают давать льготную ипотеку многодетным семьям независимо от даты рождения детей и при приобретении жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках. К тому же, ипотеку с льготной ставкой предлагается давать также семьям, где есть ребенок-инвалид.

Это предложение законодатели ранее обсудили с первым вице-премьером Антоном Силуановым (на заседании президиума Совета), и министр обещал, что оно будет рассмотрено.

Татьяна ЗАМАХИНА (Санкт-Петербург)