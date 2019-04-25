Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией

25.04.2019 08:30 542

Республика Кипр разместила два транша международных облигаций: пятилетние на сумму €500 млн и 30-летние на сумму €750 млн. Совокупный спрос на бумаги превысил €9 млрд, передает Reuters. Облигации со сроком 30 лет размещены республикой впервые — до этого самыми долгосрочными госбумагами Кипра были 15-летние бонды.

Средства от размещения будут направлены исключительно на погашение российского межправительственного кредита, выданного в 2011 году, сообщил министр финансов Кипра Харрис Георгиадис, его цитирует Cyprus Mail. Он выразил благодарность России за этот кредит, но сказал, что теперь Кипр может «крепко стоять на ногах и полагаться на собственные силы».

На вопрос, связано ли планируемое досрочное погашение российского кредита с желанием уменьшить влияние Москвы на кипрскую политику, Георгиадис ответил: «Нет никакого влияния».

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ему пока неизвестно о планах Кипра досрочно погасить кредит, передал ТАСС. Неизвестно, будет ли вынужден Кипр заплатить России неустойку за досрочное погашение кредита (документация по займу не публиковалась).

Россия помогла

В 2011 году Кипр взял у России €2,5 млрд в надежде избежать финансовой помощи Евросоюза и МВФ (в конечном счете эта помощь все равно понадобилась).

В 2013 году Москва согласилась реструктурировать этот кредит, учитывая просьбу республики «уменьшить финансовую нагрузку на государственный бюджет из-за резкого ухудшения финансового положения».

Погашение задолженности было перенесено с 2016 года на период 2018–2021 годов, а процентная ставка снижена с 4,5 до 2,5% годовых.

Никосия начала погашать российский кредит в марте 2018 года, когда заплатила первый полугодовой транш в размере €312,5 млн (всего их должно быть восемь).

Сейчас после трех платежей (март 2018 года — сентябрь 2018 года — март 2019 года) Кипр остается должен России €1,56 млрд.

Кипр с 2012 года также платит проценты по этому кредиту: по расчетам РБК, в 2012–2018 годах республика внесла около €500 млн за пользование кредитом.

Республика существенно улучшила свое финансовое положение: Кипр еще в 2014 году вернулся на долговой рынок, в 2017 году досрочно выплатил антикризисный кредит МВФ, в 2018 году международные рейтинговые агентства подняли суверенный рейтинг Кипра до инвестиционного уровня. Однако госдолг все еще остается высоким: €21,3 млрд, или 104% ВВП. На международные облигации приходится 28% долга, на официальные кредиты (от других государств и международных институтов) — 48%.

Иван ТКАЧЕВ